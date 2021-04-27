«Ясукэ — не один из нас»: трейлер фэнтезийного аниме-сериала про темнокожего самурая

Netflix поделился полноценным трейлером будущего аниме-сериала «Ясукэ», который посвящён легендарному темнокожему самураю. Ясукэ жил в период Сэнгоку во времена правления даймё Ода Нобунаге.

В сериале факты из его биографии и исторические сведения авторы переплели с фэнтезийными мотивами и колдовством — получился зрелищный проект со сражениями, магией, интригами и спасением дитя.

Трейлер с японской озвучкой

Трейлер с английской озвучкой

За производство отвечает студия MAPPA, ответственная за «Магическую битву» и последний сезон «Атаки на титанов», и Лешон Томас, который работал над «Гетто» и «Приятелями с пушками». Судя по ролику, Томас решил перенести в новый проект полюбившиеся ему элементы стимпанка, включая боевые механизмы и оружие.

Ясукэ предстоит спасти девушку от злых сил, жаждущих добраться до её таинственного наследия.

Постер

Все эпизоды выйдут 29 апреля.