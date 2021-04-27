    3
    Новости

    «Ясукэ — не один из нас»: трейлер фэнтезийного аниме-сериала про темнокожего самурая

    27 апреля 2021
    Кот-император
    27.04.2021
    482
    0 минут на чтение

    Netflix поделился полноценным трейлером будущего аниме-сериала «Ясукэ», который посвящён легендарному темнокожему самураю. Ясукэ жил в период Сэнгоку во времена правления даймё Ода Нобунаге.

    В сериале факты из его биографии и исторические сведения авторы переплели с фэнтезийными мотивами и колдовством — получился зрелищный проект со сражениями, магией, интригами и спасением дитя.

    Трейлер с японской озвучкой

    Трейлер с английской озвучкой

    За производство отвечает студия MAPPA, ответственная за «Магическую битву» и последний сезон «Атаки на титанов», и Лешон Томас, который работал над «Гетто» и «Приятелями с пушками». Судя по ролику, Томас решил перенести в новый проект полюбившиеся ему элементы стимпанка, включая боевые механизмы и оружие.

    Ясукэ предстоит спасти девушку от злых сил, жаждущих добраться до её таинственного наследия.

    Постер

    «Ясукэ — не один из нас»: трейлер фэнтезийного аниме-сериала про темнокожего самурая

    Все эпизоды выйдут 29 апреля.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm
      0
      82418
      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm

      Четвёртый сезон соревновательной игры с минитюрами Warhammer Underworlds в сеттинге Age of Sigmar.

      Шан-Чи в комиксах Marvel: боевые искусства и настоящий Мандарин 17
      0
      40772
      Шан-Чи в комиксах Marvel: боевые искусства и настоящий Мандарин

      Кто такой Шан-Чи, как он связан с другими героями Marvel и чего ждать от фильма. 

      Только хорошие индейцы
      0
      52116
      Стивен Грэм Джонс «Только хорошие индейцы»: хоррор о мести, боли и цене разрыва с традициями

      Книга про индейцев, но не вестерн.

      «Бесконечный поезд»: 4 сезон начал всё сначала
      0
      91519
      «Бесконечный поезд»: 4 сезон начал всё сначала

      «Книга» определённо не ощущается финалом — более того, она даже может испортить впечатления после третьего сезона.

      Екатерина Шашкова «Сейдушко»
      0
      108647
      Екатерина Шашкова «Сейдушко»

      Богатый саам ищет мужа для своей дочери. Музейный охранник фотографирует экспонат для своего блога.

      Суть чёрных дыр: открытие, строение, виды 7
      0
      155609
      Суть чёрных дыр: сингулярность, горизонт событий, спагеттификация

      О чёрных дырах ходит множество самых невообразимых слухов, легенд и теорий. Неудивительно: ведь заглянуть в них напрямую и проверить свои догадки мы не можем — запрещают законы природы.

      «Хребты безумия»: несостоявшаяся экранизация Гильермо Дель Торо 9
      0
      221024
      Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии

      Правда ли мы упустили великий шедевр?

      Читаем космическую оперу Аластера Рейнольдса «Чёрные паруса» — продолжение «Мстительницы»
      0
      211817
      Читаем космическую оперу Аластера Рейнольдса «Чёрные паруса» — продолжение «Мстительницы»

      После победы над безжалостной пираткой по имени Боса Сеннен команда пытается найти способ выжить.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить