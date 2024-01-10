«Завтра — надежда, а не обещание» — вышел новый синематик по League of Legends

Riot Games в честь начала нового сезона в League of Legends опубликовала кинематографическую короткометражку под названием «Все еще здесь».
В ролике можно увидеть бой Морганы и Кейл против Атрокса, Триндамира против Киндред (по лору ее видят только перед смертью), а также постаревшего Ясуо и Эш — последняя как раз спасает Триндамира от гибели .
Новый сезон в League of Legends уже стартовал, а вместе с ним в игру завезли глобальную переработку предметов.
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Редактор
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