«Завтра — надежда, а не обещание» — вышел новый синематик по League of Legends

Riot Games в честь начала нового сезона в League of Legends опубликовала кинематографическую короткометражку под названием «Все еще здесь».

В ролике можно увидеть бой Морганы и Кейл против Атрокса, Триндамира против Киндред (по лору ее видят только перед смертью), а также постаревшего Ясуо и Эш — последняя как раз спасает Триндамира от гибели .

Новый сезон в League of Legends уже стартовал, а вместе с ним в игру завезли глобальную переработку предметов.