Жан и графиня Ольга на свежих кадрах со съемок второго сезона «Вампиров средней полосы»

«Кинопоиск» опубликовал новые кадры со съемок второго сезона фантастического комедийного сериала «Вампиры средней полосы».
На фото можно увидеть Артема Ткаченко и Ольгу Медынич в образах Жана Иваныча и графини Ольги Анваровны.
А еще на кадры попал пес Артема по кличке Брюлик, но пока непонятно, заглянет ли он в продолжение сериала.
Премьера второго сезона «Вампиров средней полосы» состоится в конце 2022 года на START.
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Редактор
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