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    Новости

    Жан и графиня Ольга на свежих кадрах со съемок второго сезона «Вампиров средней полосы»

    22 июля 2022
    22.07.2022
    619
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    «Кинопоиск» опубликовал новые кадры со съемок второго сезона фантастического комедийного сериала «Вампиры средней полосы».

    На фото можно увидеть Артема Ткаченко и Ольгу Медынич в образах Жана Иваныча и графини Ольги Анваровны.

    А еще на кадры попал пес Артема по кличке Брюлик, но пока непонятно, заглянет ли он в продолжение сериала.

    Премьера второго сезона «Вампиров средней полосы» состоится в конце 2022 года на START.

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