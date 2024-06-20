Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые

Долгие годы Dungeons & Dragons, величайшей из настольных ролевых игр, катастрофически не везло с экранизациями. Попытки превратить её в блокбастер терпели сокрушительное поражение. «Честь среди воров», ставшая одним из лучших фэнтези-фильмов 2023 года, казалось, сняла с франшизы проклятие — но, к сожалению, не стала кассовым хитом. И вот недавно в производственном аду сгинул проект нового сериала по «Подземельям и драконам». Давайте вспомним все экранизации D&D , прикинем, так ли они были плохи и какие уроки из них могли бы извлечь создатели будущих фильмов. В первой статье мы пройдёмся только по фильмам, официально выходившим под брендом D&D.

Подземелье драконов, мультсериал (1983–1985)

К середине 1980-х ролевая система Dungeons & Dragons уже набрала популярность и была у всех на слуху — но не так, как хотелось бы её владельцам, издательству TSR. Совсем недавно отгремели скандалы: «блюстители морали» обвиняли D&D чуть ли не в сатанизме. Теперь TSR старалось очистить репутацию игры и подавать её как семейное развлечение для детей и юношества. Основатель D&D Гэри Гайгэкс решил, что лучше всего для этого подойдёт мультсериал. Его создали две студии, американская Marvel Productions и японская Toei Animation, которые позже выпустят «Трансформеров».

При этом сама рекламируемая игра в сериале не упоминается. Он погружает в D&D нестандартно: через историю о попаданцах. Шестеро подростков отправились в парк развлечений прокатиться на аттракционе «Подземелья и драконы». Горки неожиданно переносят их в фэнтезийный мир, где они сталкиваются с единорогом, пятиглавой драконицей Тиамат и злым волшебником Венджером. Выручает ребят загадочный Хранитель подземелья, который дарит каждому волшебный артефакт, подходящий классу его персонажа.

Эту экспозицию создатели уместили в заставку, которая длится всего минуту. Так что мультсериал можно смотреть с любой серии: он представляет собой набор почти не связанных друг с другом приключений. Очень удобно для вовлечения новых зрителей, которые могли случайно наткнуться на «Подземелья и драконы».

Вместе с тем это лишило мультсериал связного сюжета, который развивался бы от серии к серии, поэтому интерес зрителей пришлось удерживать другими средствами. Цель героев — вернуться в родной мир, но каждый раз что-то им мешает (чаще всего Венджер). Такая повторяющаяся структура позволяла сохранять напряжение и заставлять зрителей гадать, смогут ли герои попасть домой.

Мультсериал не воспроизводил механику игры: разумеется, никакие броски кубиков не определяли ход событий. Однако история шести подростков, поневоле ставших героями иного мира, ненавязчиво знакомила зрителей с особенностями игры: местами, предметами, монстрами и прочими существами. Каждый из главных героев принадлежал к определенному игровому классу, причём некоторые из них присутствуют в старых редакциях и нынешним игрокам не знакомы.

Вожак группы Хэнк — рассудительный следопыт с энергетическим луком. Дерзкая Диана — акробат с раздвижным шестом (этот устаревший класс был близок к плуту). Класс Шейлы — вор; сама она застенчива, осторожна и предпочитает действовать скрытно, в чем ей помогает плащ-невидимка. Брат Шилы, храбрый и импульсивный мальчик Бобби — варвар с огромной дубиной, от удара которой сотрясается земля. Получается забавный контраст, потому что Бобби — младший в группе, ему всего 9 лет. Волшебник-очкарик Престо колдует, доставая предметы из волшебного колпака. Похоже, ему чаще остальных не везет с бросками костей: он то и дело вытаскивает не то, что нужно.

Самый необычный персонаж — рыцарь Эрик со щитом, создающим силовое поле. Он не паладин, как многие считают, а кавалер — этот класс ныне подзабыт. А главное, в отличие от товарищей, он далеко не положительный герой. Создатели специально сделали его комическим плохишом, который нарушает единство команды. Он часто ворчит и ноет, трусит, а иногда даже бросает друзей, но всё же берёт себя в руки в трудный момент.

Руководит приключениями героев Хранитель подземелья — волшебник, похожий на Йоду. На самом деле это хорошо знакомый всем игрокам dungeon master — ведущий игры (что в русском переводе не так очевидно). На протяжении всего мультсериала он дает им поручения (квесты, по сути) и загадочные советы.

Хотя создатели «Подземелья драконов» определенно ориентировались на младшую аудиторию, так что сейчас сериал может показаться глуповатым, свою задачу он выполнил: показал мир D&D захватывающим и увлекательным. Зрителям хотелось вместе с героями исследовать невероятные места и знакомиться с их обитателями. О том, что возвращение в родной мир откладывается, переживал, пожалуй, только Эрик. После сериала играть в ролевые игры начали далеко не все, но многие сохранили ностальгическую любовь к «Подземелью драконов», что обеспечило им место в культурной памяти.

Но если мультсериал был так хорош, почему же он так недолго продержался на экранах, а закрыли его так поспешно, даже не дождавшись официального финала? Одна из причин заключается в панике, окружавшей в те годы D&D. Многие родители относились к экранизации с подозрением, считали, что в мультсериале много жестокости, и требовали предупреждающие дисклеймеры чуть ли не перед каждой сценой. Кроме того, у издателей D&D сменились приоритеты и начались проблемы.

Мультсериал продержался три сезона, и с каждым сезоном количество эпизодов уменьшалось. Был написан сценарий для финальной серии, который завершал историю героев и намекал на продолжение, но её так и не сняли. Позднее этот сценарий выпустили в виде комикса, так что поклонники все-таки узнали концовку любимого мультсериала. А в 2019 году ребят вернули домой в рекламном ролике Renault.

Параллельно с работой над мультсериалом Гэри Гайгэкс вел переговоры о съемках фильма по D&D. В 1980-е годы жанр кинофэнтези переживал подъем, ни у кого не было сомнений, что экранизацию D&D ждет успех. Однако TSR столкнулась с финансовыми трудностями, которые спровоцировали многолетний конфликт Гайгэкса с остальными руководителями. Череда скандалов привела к увольнению Гайгэкса в 1985 году из TSR, в компании началась неразбериха и всем стало не до фильма.

Следующего проекта по D&D поклонникам пришлось ждать аж до нового тысячелетия. А знай они, какого качества он будет, возможно, согласились бы подождать еще пару десятков лет.

Подземелье драконов, фильм (2000)

Идея экранизации ожила в 1990-е усилиями Кортни Соломона — давнего поклонника ролевых игр и D&D. Соломон с детства мечтал превратить любимую игру в фильм и уже в 17 лет вёл переговоры с TSR об экранизации. А едва ему исполнилось 19, он основал собственную киностудию, только чтобы заниматься производством фильма.

Амбициозный молодой продюсер хотел сделать из экранизации D&D настоящий блокбастер с бюджетом в 100 миллионов долларов и звёздным режиссёром. Ориентиром для Соломона были «Звездные войны». На должность режиссера рассматривались Фрэнсис Форд Коппола и Джеймс Кэмерон, а делать спецэффекты звали именитого Стэна Уинстона, работавшего над «Терминатором», «Хищником» и «Парком юрского периода». Продюсеров очаровывали юношеский задор Соломона, энергия и искренняя любовь к материалу, поэтому он неожиданно легко добивался поддержки. И если бы все зависело только от его организаторских способностей, поклонники D&D получили бы такую экранизацию, о какой мечтали.

Однако обстоятельства сложились иначе. В 1990-е TSR продолжало лихорадить, что не могло не сказаться на работе над фильмом. От большого блокбастера отказались и какое-то время подумывали снять экранизацию для ТВ или выпустить фильм сразу на DVD. В 1997 году TSR поглотила компания Wizards of the Coast, и только после этого работать над экранизацией начали всерьёз.

Соломону пришлось занять должность не только продюсера, но и режиссера. Ради экономии съемки перенесли в Чехию, а кастинг проводили в Лондоне, благодаря чему в фильм попало несколько блестящих британских актеров. Роль главного злодея исполнил Джереми Айронс. В эпизодических ролях появились Том Бейкер (четвертый Доктор Кто) и Ричард О’Брайен, которого Соломон приметил в киномюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Но главные роли получили молодые и не успевшие примелькаться американские актеры. Никому из них экранизация не принесла успеха, разве что Ли Аренберг (гном Элвуд) позже сыграл в «Пиратах Карибского моря».

В работе над сценарием Соломон и его команда опирались на вторую редакцию базовой версии D&D. Режиссер не хотел, чтобы фильм копировал какой-то из известных миров, поэтому для экранизации был придуман отдельный сеттинг, частично опирающийся на игровой мир под названием Мистара. Многие знакомые игрокам детали, особенно заклинания, тоже изменили в угоду зрелищности. Создатели хотели, чтобы фильм был понятен не только заядлым игрокам, но и обычным зрителям, поэтому сюжет сделали максимально «дружелюбным» и похожим на среднестатистическое фэнтези. Возможно, в этом и заключался главный просчет Соломона, приведший к провалу фильма.

Его действие происходит в империи Измир, где правит молодая императрица Савина. Она мечтает изменить законы и дать равные права всем жителям. Эти планы не устраивают архимага Профиона, который желает отобрать у Савины трон. Сделать это не так-то просто, ведь у императрицы есть магический жезл, дающий власть над могущественными золотыми драконами. Однако обнаруживается ещё один жезл, позволяющий контролировать красных драконов. Юная волшебница Марина волею случая вынуждена сотрудничать с воришками Ридли и Снэйлзом, чтобы найти артефакт и передать императрице. Профион же отправляет за жезлом своего грозного слугу Дамодара.

Всё это звучит как сюжет шаблонной книги начинающего автора фэнтези, а на экране выглядит даже хуже. Будь проект книгой, воображение читателя добавило бы стереотипному фэнтези-миру красок. А зрители остались наедине с набором штампов и примитивным, перегруженным деталями сюжетом. Это не приговор: даже с такими вводными задумка могла сработать, если бы создатели добавили миру хоть немного изюминки. Увы, картина была лишена и собственного визуального стиля. А на костюмах, декорациях и спецэффектах сказались ограничения бюджета.

Из штампов вылеплены и персонажи: избранный главный герой, его смешной темнокожий друг, вечная дева в беде, злодей, расправляющийся со своими подручными. По ходу к команде присоединяются еще воинственный гном Элвуд и эльфийка-лучница Норда, которые нужны только для того, чтобы придать группе разнообразия (смотрите, у нас еще есть эльфы и гномы!).

Авторы старались оживить образы персонажей: то и дело между героями вспыхивали перепалки. Однако сознательные попытки фильма смешить вызывают лишь ухмылку, а раскрытию персонажей мешает плохая актерская игра. Вот от неё, кстати, и правда становится смешно. Плохо играют в этом фильме все, но Джереми Айронс в роли Профиона выдал поистине уморительный перформанс. Чтобы добиться такого карикатурного переигрывания от лауреата «Оскара», режиссеру, наверное, пришлось очень постараться.

Единственное исключение — Брюс Пэйн в роли злодейского прислужника Дамодара. Он, конечно, тоже переигрывал, но образ у него получился такой харизматичный, что в итоге Дамодар стал его самой известной ролью. Он же единственным из персонажей перекочевал в сиквел.

Критики разгромили «Подземелье драконов» в пух и прах, а сборы не смогли покрыть даже значительно урезанный бюджет. В крахе проекта своей мечты Соломон винил в основном дрязги между TSR и Wizards of the Coast, но признавал также, что и его собственная неопытность сыграла не последнюю роль.

Вишенкой на торте стало то, что всего через год та же New Line Cinema выпустила первую часть трилогии «Властелин колец». Представьте чувства Кортни Соломона, когда он смотрел фильм Джексона, — ведь, скорее всего, именно таким он видел в мечтах свое творение. «Властелин колец» показал, как нужно снимать фэнтези, а «Подземелье драконов» — как ужасно может выглядеть этот жанр.

Источник могущества (2005)

Хотя первая часть экранизации D&D оказалась полным провалом, через несколько лет вышло продолжение с подзаголовком «Гнев бога-дракона» (у нас фильм известен как «Подземелье драконов: Источник могущества»). Понимая, что у картины нет шансов окупиться в прокате, его снимали сразу для ТВ и в 2005 году показали на телеканале SyFy. Проекту достался втрое меньший бюджет, чем первой части, и это (снова) плачевно сказалось на качестве декораций, костюмов и спецэффектов.

Кортни Соломон опять стал продюсером, но кресло режиссера уступил Джерри Лайвли. Поскольку на этот раз проект не ориентировался на широкую аудиторию, авторы рискнули отойти от штампов фэнтези-фильмов и приблизиться к особенностям настольной ролевой игры.

История снова происходит в Измире спустя сто лет после событий первого фильма. Теперь это не империя, а лишь бедно выглядящее королевство. Дамодар из первого фильма, превращённый в живого мертвеца, возрождается, чтобы отомстить Измиру за поражение. С помощью Черной Сферы он намерен пробудить древнего бога-дракона Фалазура, заточенного в скале волшебниками. Прославленный воин Берек вызывается остановить Дамодара и собирает команду из вора, варвара, клирика и волшебницы. Пока Берек и его товарищи ищут способ добраться до Дамодара, жена героя, молодая волшебница Мелора, ищет в древних свитках источник той силы, что когда-то помогла победить дракона.

Как легко заметить по описанию, «Гнев бога-дракона» представляет собой экранизацию типичной партии в D&D. Группа разношерстных героев выполняет квест, перемещаясь из одной локации в другую. Они бросают кубики, чтобы исследовать местность, решать загадки, сражаться с рядовыми противниками, и пытаются добраться до финального босса. Есть даже случайные встречи, которые выпадают по ходу приключения.

Персонажи не отходят от стереотипов, присущих своим классам: благородный и сильный воин Берек, хитрый и ироничный вор Ним, благочестивый и спокойный клирик Дориан, варварша Лакс, то и дело впадающая в неконтролируемую ярость, а еще волшебница Ормалин, о которой нечего сказать, кроме того, что она тут единственная эльфийка.

Если в первом фильме актеры безбожно переигрывали, то во второй части играют скорее пресно. Сценарий явно не дает актёрам повода проявить себя, да и в «Гневе бога-дракона», в отличие от первой части, не видно ни одного мало-мальски известного лица. Единственное исключение — опять же Брюс Пэйн, который снова покорил всех в роли Дамодара.

Попытка создателей воспроизвести на телеэкранах механику настольной игры привела к тому, что «Гнев бога-дракона» стал напоминать стрим D&D-кампании с не самым увлекательным сюжетом. Ричард Маклин, пригласив актеров в свой проект Dungeons & Dragons Live 2019: The Descent для записи игровых сессий, справился намного лучше.

Но, несмотря на то что отзывы и критиков, и зрителей были резко отрицательными, серию из двух фильмов решили превратить в трилогию.

Книга заклинаний (2012)

Последний фильм многострадальной трилогии вышел спустя семь лет. Его не показывали ни в кинотеатрах, ни на ТВ, а выпустили сразу на DVD. Кортни Соломон покинул проект, но Джерри Лайвли, режиссер второй части, остался на посту. В роли продюсера выступил Стив Ричардс, который до этого участвовал в работе над первым фильмом.

Подзаголовок картина получила от дополнительной книги правил для третьей и четвертой редакций D&D — «Книга зловещей тьмы» (Book of Vile Darkness). Переводчики решили, что это звучит слишком вычурно, и на русском фильм вышел как «Подземелье драконов: Книга заклинаний». Эта книга правил была издана, чтобы добавить в D&D контент для более взрослой аудитории. Фильм попытался воспроизвести на экране этот «пристальный взгляд на природу зла» и первым из кино- и телепроектов по D&D получил рейтинг R (16+).

Сюжетно «Книга заклинаний» не связана с предыдущими фильмами трилогии, они объединены в одну серию лишь формально. 2000 лет назад могущественный колдун Наргул продал душу демонам. Из его кожи были сделаны страницы, из костей — обложка, а из крови — чернила, и так появилась Книга зловещей тьмы, которая развращала или сводила с ума всякого, кто осмеливался бросить на нее взгляд. Против сил зла выступили рыцари Ордена нового солнца. Их амулетам дал силу бог света Пелор. С большим трудом рыцарям удалось одержать победу, но слуги Наргула сумели скрыться с оставшимися частями книги.

Прошли тысячелетия, рыцари утратили силу, и настало время слугам тьмы воссоздать древний артефакт. Колдун Шатракс похищает рыцаря Ордена, чтобы из его крови сделать новые чернила для книги. Сын рыцаря, юный паладин Грейсон, хочет спасти отца. Чтобы добраться до логова колдуна, Грейсон присоединяется к его приспешникам, которые ищут разбросанные по миру части книги. Паладину нужно завоевать доверие слуг зла, а для этого придется на время отказаться от священных обетов. На время ли?..

Поскольку фильм выходил сразу на DVD, создатели понимали, что слабо зависят от «сарафана» аудитории, и пустились в отрыв. В дизайне костюмов и декораций «Книги зловещей тьмы» появилось то, чего не хватало предыдущим фильмам: узнаваемый стиль. Силы зла явно любят БДСМ, а поскольку фильм сосредоточен на них, стилистика и атмосфера вышли соответствующими. «Книга зловещей тьмы» не чурается ни сексуальных сцен, ни демонстрации жестокости.

Хотя актерскую игру в фильме нельзя назвать выдающейся, впервые за всю трилогию персонажи стали развиваться. И паладин Грейсон, постепенно обращающийся ко злу, и чародейка Акордия, которая освобождается от власти тьмы благодаря влюбленности, не просто механически выполняют свои квесты. Совместные приключения меняют их. Избавившись от давления инвесторов и зрителей, создатели наконец-то впервые смогли внятно рассказать историю. Что ж, первые две части опустили планку так низко, что остается радоваться достижению и такого минимума.

Первый фильм пытался стать революционным, масштабным фэнтези-проектом, но провалился из-за плохого сценария и режиссуры. Его товарищем по несчастью можно назвать «Эрагона» 2006 года (там тоже, кстати, сыграл Джереми Айронс и тоже плохо). Вторая и третья части махнули рукой на всё и скатились до уровня экранизаций игр от Уве Болла. Так бесславно закончилась трилогия фильмов по мотивам самой популярной ролевой игры.

Драконы осенних сумерек (2008)

В перерыве между второй и третьей частями провальной трилогии вышел мультфильм без «Dungeons & Dragons» в названии, который тем не менее тоже относится к официальным экранизациям франшизы.

Когда мы говорим о «вселенной D&D», надо понимать, что это не один мир, а мультивселенная, куда входит много самостоятельных миров-сеттингов. Самые известные из них — Forgotten Realms и Dragonlance, по ним вышли обширные и популярные книжные циклы. «Забытым королевствам» наконец повезло попасть на большой экран с «Честью среди воров», а вот единственный фильм по «Саге о копье» вышел в 2008 году прямо на DVD. И если трилогию Кортни Соломона обычно вспоминают с недобрым смехом, то экранизацию Dragonlance — со словами «Стоп, она была?»

Мультфильм «Драконы осенних сумерек» снят по первому тому книжной серии Маргарет Уэйс и Трейси Хикмена. Книга же во многом вдохновлена игровыми партиями соавторов, так что мультфильм можно по праву назвать экранизацией D&D. Это видно и по сюжету: группа героев во главе с полуэльфом Танисом отправляется на поиски артефакта, который поможет победить драконью богиню Такхизис и её армию. Типичный квест для ролевой игры! Постановкой занялся Вилл Меньот, работавший над старыми мультсериалами вроде «Эхо-взвода» и «Охотников за привидениями». А на озвучку пригласили немало ярких актёров, включая Люси Лоулесс и Кифера Сазерленда (ему достался циничный волшебник Рейстлин — самый яркий, популярный и противоречивый персонаж Dragonlance).

За 90 минут мультфильм вкратце передаёт сюжет книги — но полностью теряет ту атмосферу мира магии, героев и драконов, за которую любят «Сагу о копье». Простенькая рисованная анимация в духе мультсериалов 1980-х по-своему неплоха, но попытки сочетать её с откровенно дешёвой и корявой компьютерной 3D-графикой просто убивают. Кажется, будто Меньот делал два разных мультфильма — рисованный и компьютерный — и не доделал толком ни тот, ни другой.

Как и книга, экранизация кончается на многоточии, сулящем продолжение, — но если у книги их множество, то неудачный мультфильм так и оборвался на полуслове. Во всём этом «Драконы осенних сумерек» напоминают первую экранизацию «Властелина колец». Только смелый мультфильм Ральфа Бакши остался в истории как диковина, а «Драконы» забыты как невыразительный проходняк.

В 2020-е возникла было надежда, что эту несправедливость скоро исправят. Актёр и продюсер Джо Манганьелло заявил, что планирует новую экранизацию Dragonlance на ТВ. Ему даже не пришлось бы сильно стараться, чтобы получилось лучше. Увы, но этот проект сгинул в производственном аду.

Честь среди воров (2023)

К 2020-м годам Dungeons & Dragons подошла в роли бабушки-ветерана, которую уважают, но уже подзабыли на фоне более громких франшиз. В D&D всё ещё играют по всему миру, но большинству она известна именно как настольная игра из 1980-х, модная у ролевиков и ретро-гиков. Не как фэнтези-мультивселенная и медиафраншиза, способная потягаться со «Звёздными войнами», Средиземьем и Marvel. Анонс очередной экранизации многие встретили скептически: не надоело позориться? Невозможно эту вашу D&D превратить в блокбастер, смиритесь!

Однако у режиссёров-сценаристов Джонатана Голдштейна и Джона Фрэнсиса Дейли, снимавших до этого лишь среднебюджетные комедии, вдруг получилось. «Честь среди воров» — далеко не шедевр и не прорыв по меркам кино, но пока что лучший официальный фильм по D&D. Для этого понадобилась лишь здоровая доза иронии и понимание, что D&D не сводится к шаблонам. А там, где они неизбежны, над ними можно и посмеяться.

Действие нового фильма разворачивается не в какой-то малоизвестной Мистаре, а во всеми любимых Забытых королевствах. И соавторы уловили неочевидную, но важную черту Королевств: они совершенно не располагают к эпичности. Это мир отдельных городов-государств, тайных обществ и культов, заброшенных подземелий с кладами. Тут не кипит великая борьба Света с Тьмой и не нужны Избранные, спасающие всю вселенную. Типичный герой Королевств — странник, жулик или колдун, который старается для себя и друзей, а мимоходом помогает и другим.

Таковы и главные герои фильма — они авантюристы. И здесь тот случай, когда это не ошибка в переводе слова adventurer, а точное определение. Воры Эдгин и Хольга только что сбежали из тюрьмы и замыслили новое дело — против предателя, подставившего их. Классическая завязка фильма об ограблении, которая напрашивается на сравнение с «Одиннадцатью друзьями Оушена», — только на сей раз для успеха налёта нужны чародей-недоучка, друид-перевёртыш и магический шлем. «Ах ты сукин сын, я в деле!» ©

А сама команда сказочных жуликов напрашивается на сравнение со Стражами Галактики. Любая партия в D&D — это история о группе очень разных персонажей, которые привыкают действовать вместе и нередко становятся почти семьёй. Это фильму тоже удалось передать. У каждого героя есть индивидуальность и предыстория. Они забавные и живые, ссорятся и забавно препираются, вместе садятся в лужу и выбираются из неё.

Не углубляясь в тонкости вселенной и мета-шутки, непонятные простому зрителю, Голдштейн и Дейли всё же не забыли порадовать фанатов. Тут и узнаваемые монстры вроде мимика и ускользающего зверя, и камео команды Хэнка из мультсериала. А смешные ситуации, в которые попадают герои, так похожи на случаи из реальных игр. Когда неуклюжий неудачник рушит мост, кажется, что это затупил игрок, и мастеру пришлось срочно выдумать, как отряд попадёт на ту сторону. А вольная трактовка заклинания, из-за которой мертвец отвечает на все вопросы подряд? Как будто из баек про строгого мастера, проучившего глупых игроков!

«Честь среди воров» — законченная история, которая не пытается выстраивать новую киновселенную. Но финал оставляет возможности для продолжения — или для спин-оффа о приключениях злодея. И хоть из-за скромных сборов шансы на это невелики, впервые с 1985 года продолжение экранизации D&D хочется увидеть.

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До «Чести среди воров» самым успешным официальным проектом по D&D был детский мультсериал из 1980-х годов, даже не получивший достойного завершения. О прочих экранизациях поклонники D&D обычно вспоминают как о неудачных пародиях. Сейчас D&D снова в моде — благодаря передачам на YouTube, фильму и успешной Baldur’s Gate 3. А значит, новых проектов по этой франшизе не придется долго ждать. Возможно, следующей станет как раз экранизация Baldur’s Gate?