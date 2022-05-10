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    Новости

    Жуткие андроиды и намёки на биологическую войну: тизер четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

    10 мая 2022
    10.05.2022
    114
    0 минут на чтение
    Ещё больше жутких андроидов и в первом тизере четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

    HBO представил тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик был выложен под названием-слоганом «It doesn’t look like anything to me» (рус. «А я не вижу ничего особенного»).

    Шоу повествует о футуристичном парке развлечений для богачей, все прихоти которых исполняют андроиды. В какой-то момент роботы, подобные людям, обретают сознание и даже выбираются с территории парка в реальный мир. В новом сезоне всё становится ещё глобальнее: зрителям предстоит узнать, сумеют ли андроиды поработить человечество или стать его частью.


    В тизере показали всё тот же актёрский состав: Эван Рейчел Вуд, Тэндиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол. Сценарий четвертого сезона написали авторы предыдущих сезонов Джонатан Нолан и Лиза Джой.

    Сериал вернётся на экраны уже 26 июня — спустя два с лишним года после окончания третьего сезона.

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    Хотя создатели отказались от нелинейного повествования, сериал всё ещё удивляет.

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