Жуткие андроиды и намёки на биологическую войну: тизер четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

HBO представил тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик был выложен под названием-слоганом «It doesn’t look like anything to me» (рус. «А я не вижу ничего особенного»).

Шоу повествует о футуристичном парке развлечений для богачей, все прихоти которых исполняют андроиды. В какой-то момент роботы, подобные людям, обретают сознание и даже выбираются с территории парка в реальный мир. В новом сезоне всё становится ещё глобальнее: зрителям предстоит узнать, сумеют ли андроиды поработить человечество или стать его частью.