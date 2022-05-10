Жуткие андроиды и намёки на биологическую войну: тизер четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

HBO представил тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик был выложен под названием-слоганом «It doesn’t look like anything to me» (рус. «А я не вижу ничего особенного»).
Шоу повествует о футуристичном парке развлечений для богачей, все прихоти которых исполняют андроиды. В какой-то момент роботы, подобные людям, обретают сознание и даже выбираются с территории парка в реальный мир. В новом сезоне всё становится ещё глобальнее: зрителям предстоит узнать, сумеют ли андроиды поработить человечество или стать его частью.
В тизере показали всё тот же актёрский состав: Эван Рейчел Вуд, Тэндиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол. Сценарий четвертого сезона написали авторы предыдущих сезонов Джонатан Нолан и Лиза Джой.
Сериал вернётся на экраны уже 26 июня — спустя два с лишним года после окончания третьего сезона.
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Хотя создатели отказались от нелинейного повествования, сериал всё ещё удивляет.
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