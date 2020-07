Читаем начало «Света джедаев» Чарльза Соула — первой книги новой эпохи «Звёздных войн»

Этой осенью Lucasfilm и Disney планировали запустить первые проекты по «Расцвету Республики» — новой эпохе «Звёздных войн», действие которой разворачивается за 200 лет до событий первого эпизода. Ранее этот период не освещался в новом каноне. К сожалению, из-за коронавирусной пандемии релиз сдвинули на начало 2021-го.

Однако многие материалы уже готовы, и издание IGN опубликовало первую главу книги «Свет джедаев» Чарльза Соула (Light of the Jedi by Charles Soule). Ранее Соул писал по «Звёздным войнам» комиксы, посмотрим, что у него получилось с флагманским романом новой эпохи.