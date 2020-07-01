Читаем начало «Света джедаев» Чарльза Соула — первой книги новой эпохи «Звёздных войн»

Этой осенью Lucasfilm и Disney планировали запустить первые проекты по «Расцвету Республики» — новой эпохе «Звёздных войн», действие которой разворачивается за 200 лет до событий первого эпизода. Ранее этот период не освещался в новом каноне. К сожалению, из-за коронавирусной пандемии релиз сдвинули на начало 2021-го. Однако многие материалы уже готовы, и издание IGN опубликовало первую главу книги «Свет джедаев» Чарльза Соула (Light of the Jedi by Charles Soule). Ранее Соул писал по «Звёздным войнам» комиксы, посмотрим, что у него получилось с флагманским романом новой эпохи.

Перевод: Алексей Ионов

Редактура: Александр Виноградов

Первоначально текст перевели для сообщества Star Wars: Niemand’s Shadowfeed.

Сила наполняет Галактику. Это времена расцвета Республики, мирного союза планет-единомышленников, в котором каждый голос имеет значение, а управление опирается на достижение договорённостей без какого бы то ни было давления или запугивания. Это время дерзких замыслов, просвещения, единения, Великих Свершений. Прозорливый Канцлер Лина Со руководит Республикой с изысканной планеты-города Корусант, расположенной неподалёку от яркого центра Галактического Ядра. Но за пределами Ядра и его многочисленных миролюбивых Колоний располагаются кольца — Внутреннее, Среднее и, наконец, Внешнее, что простирается у самых границ известной Галактики. Здешние планеты — настоящий кладезь возможностей для всех, кто не побоится отправиться по одному из немногих хорошо изученных гиперпространственных маршрутов, ведущих в этот регион Галактики. Но и опасностей здесь тоже хватает. Внешнее кольцо — это рай для тех, кто не хочет подчиняться законам Республики, но этот рай кишит хищниками всех мастей. Канцлер Со поклялась заключить планеты Внешнего кольца в объятия Республики с помощью нескольких амбициозных исследовательских программ, таких как «Маяк «Звёздный свет»». Порядок и правосудие на галактическом фронтире поддерживают рыцари-джедаи, хранители мира, обладающие невероятными способностями, которые дарует им загадочное энергетическое поле, именуемое Силой. Джедаи тесно сотрудничают с Республикой, поэтому рыцари согласились основать во Внешнем кольце аванпосты для оказания помощи любому, кто в ней нуждается. Джедаи приграничья — единственная надежда и опора тех, кому больше некуда обратиться. Аванпосты действуют независимо и без прямого содействия главного Храма джедаев на Корусанте, и всё же они весьма эффективно противостоят тем, кто предпочитает творить тёмные дела во мраке. Мало кто способен выстоять против рыцарей Ордена джедаев. Но всегда найдутся те, кто готов рискнуть…

Глава 1

Гиперпространство

Грузовой корабль «Наследный путь»

Три часа до столкновения

Всё в порядке.

Капитан Гедда Кассет во второй раз изучила показания датчиков и экранов, встроенных в подлокотники её кресла. Гедда всегда проверяла данные минимум дважды. За её плечами было свыше сорока лет лётного опыта, и капитан подозревала, что именно благодаря дополнительным проверкам она до сих пор не погибла. Ничего нового она не увидела.

— Всё в порядке, — на этот раз вслух повторила Гедда, обращаясь к экипажу мостика. — Пойду осмотрю корабль. Лейтенант Боуман, принимайте командование.

— Есть, капитан, — ответил её первый помощник, поднимаясь со своего кресла и готовясь временно занять капитанское, пока Кассет совершает свой ежевечерний обход.

Далеко не все капитаны дальнемагистральных грузовозов командовали своими кораблями так, словно это был военный крейсер. Гедда вдоволь насмотрелась на звездолёты с заляпанными палубами, протекающими трубами и трещинами в иллюминаторах, — огрехами, которые поражали её до глубины души. Но Гедда Кассет начала свою лётную карьеру в качестве боевого пилота объединённой тактической группы «Маластер-Салласт», вместе с которой оберегала мир и покой в своём крохотном уголке Среднего кольца. Она начинала летать на одноместном истребителе Z-24 производства корпорации «Инком», которые все называли просто «Жужжень». В основном ей с товарищами выпадали полицейские задания вроде охоты на пиратов и чего-то похожего. Со временем Гедда дослужилась до капитана тяжёлого крейсера, одного из самых крупных типов кораблей во всем флоте. Хорошая карьера, благие дела.

Кассет вышла в почётную отставку и перешла на должность капитана торговых кораблей в Бирнской гильдии — её версия беззаботной пенсии. Но после тридцати с лишним лет на военном флоте она не просто впитала в себя порядок и дисциплину — они стали её неотъемлемой частью. Поэтому любым кораблём под своим командованием Гедда управляла так, будто ему вот-вот светило решающее сражение с армадой хаттов, пускай перед ним и не стояло задачи сложнее, чем перевозка огрутских шкур с планеты А на планету Б. «Наследный путь» не был исключением.

Гедда поднялась со своего места, ответила на резкий салют лейтенанта Джари Боумана и потянулась под аккомпанемент хрустнувших в спине костей. Слишком много лет, проведённых в крошечных кабинах истребителей, слишком много манёвров с большой перегрузкой, иногда в бою, иногда просто ради того, чтобы почувствовать вкус жизни.

«Но главная проблема в том, — подумала капитан Гедда Кассет, поправляя выбившуюся прядку седых волос, — что я уже прожила на этом свете слишком много лет».

Капитан покинула работающий четко, словно хронометр, мир командного мостика и направилась по тесному коридору в масштабный и куда более хаотичный мир «Наследного пути». Большой модульный грузовой транспорт А-класса производства верфей Каниффа, корабль был не шибко моложе её. Его рекомендуемый срок службы уже давно прошел, однако звездолёт вполне мог послужить ещё, при условии тщательного ухода и регулярных техосмотров. И нынешний капитан зорко следила, чтобы корабль получал и то, и другое.

«Наследный путь» был многофункциональным судном и мог перевозить как грузы, так и пассажиров — отсюда слово «модульный» в наименовании. Он состоял из огромного центрального отсека в форме вытянутой треугольной призмы, корма отводилась для машинерии, всё остальное пространство предназначалось для грузов. Мостик соединялся с остальным корпусом длинными коридорами, по одному из которых она и шла прямо сейчас. В зависимости от нужд и целей полёта, к центральной секции можно было пристыковать до ста сорока четырёх дополнительных модулей поменьше.

Гедде нравилась подобная разноплановость её корабля, благодаря ей капитан никогда не знала, какие сюрпризы готовит следующий рейс. Как-то раз, когда они везли гигантскую рыбу-меч, обитающую в штормовых морях Спиры, для частного аквариума в графском замке на Абрегадо, половина грузового трюма превратилась в огромный резервуар с водой. Гедда и её экипаж доставили монстра в целости и сохранности, что оказалось той ещё задачкой. Ещё тяжелее им дался обратный полет три цикла спустя — слуги графини понятия не имели, как ухаживать за чудовищем, проклятая рыбина заболела и её решили вернуть. Однако нужно отдать графине должное — она оплатила полную стоимость обратного рейса. Куча народу, особенно благородных кровей, просто дало бы рыбе издохнуть и дело с концом.

Текущий рейс был несравнимо проще. Грузовые трюмы «Наследного пути» были процентов на восемьдесят заполнены переселенцами, устремившимися в поисках новой жизни, новых возможностей и нового неба над головой с переполненных планет Ядра и Колоний во Внешнее кольцо. Капитан прекрасно их понимала. Гедде Кассет всю жизнь было трудно усидеть на одном месте. Она подозревала, что так и умрёт, вглядываясь в иллюминатор в надежде увидеть что-то эдакое, чего никогда не видела прежде.

Поскольку это был не грузовой рейс, большая часть корабельных модулей была переконфигурована под пассажирские отсеки, с сидениями, которые превращались в кровати, достаточно удобные — в теории — для сна. Санузлы, кладовки, несколько голографических экранов, маленькие камбузы, собственно, вот и все удобства. Для поселенцев, готовых платить за повышенный комфорт, были предусмотрены обслуживаемые дроидами автоматические столовые и отдельные каюты для сна, но желающих раскошелиться было немного. Богачей среди местной публики не было. Водись у них деньжата, едва бы они направились во Внешнее кольцо в надежде вцепиться зубами в свое будущее. В тёмных уголках Галактики таилось множество испытаний — как захватывающих, так и смертельно опасных. И смертельно опасных было значительно больше.

Даже добраться туда — уже испытание, подумала Гедда, засмотревшись на всполохи гиперпространства, вихрящиеся за большим иллюминатором, рядом с которым она оказалась. Капитан поспешно отвела взгляд, зная, что может запросто простоять так и все двадцать минут. Гиперпространство предательски обманчиво. Конечно, оно чрезвычайно полезно, когда нужно преодолеть большие расстояния, и стало ключом к экспансии Республики за пределы Ядра, но никто по-настоящему не понимал гиперпространство. Если ваш навидроид допускал даже самую маленькую ошибку в расчётах, вы легко могли сойти с намеченного маршрута по основному пути сквозь то, что называется «гиперпространством», и кто знает, где вы в конечном итоге очутитесь. Подобное случалось даже на хорошо изученных маршрутах в центре Галактики, что уж говорить про регион, где исследователи, считай, не нанесли на карту ни одного пути… что ж, тем паче нужно смотреть в оба.

Капитан отмахнулась от этих мыслей и пошла дальше. По правде говоря, сейчас «Наследный путь» шёл по самому известному и изученному маршруту к Внешнему кольцу. Проще простого, риски нулевые. Корабли постоянно сновали по этому маршруту в обоих направлениях. Не о чем беспокоиться.

И всё же капитан Гедда Кассет беспокоилась. Девять тысяч душ на борту корабля полагались на то, что она доставит их к конечной цели в целости и сохранности.

Покинув коридор и войдя в центральный отсек, Гедда оказалась в обширном круглом помещении, без которого было не обойтись на кораблей данной конструкции. На время текущего рейса этот открытый зал превратился в некое подобие неофициального общественного места. Ватага ребятни гоняла мяч, а взрослые просто стояли и беседовали или прогуливались по зоне, отличной от той, где они просыпались каждое утро. В целом, место было абсолютно непримечательным: совершенно заурядный перекрёсток, где сходились несколько коротких коридоров, но, стоило отдать должное, здесь было чисто. По настоянию капитана на корабле действовала автоматизированная техническая бригада, следившая за состоянием всех внутренних помещений. Один из дроидов-смотрителей в этот момент как раз продвигался вдоль стены, выполняя одно из бесконечных заданий, неизбежных на корабле размером с «Наследный путь».

Гедда обвела взглядом собравшихся — примерно два десятка разновозрастных поселенцев с целого букета планет. Кроме вездесущих людей, тут были несколько чешуйчатых трандошан, семья битов и даже один ортолан, выделявшийся своей голубой кожей, длинным хоботом, и массивными, похожими на лопасти ушами, свисавшими по обеим сторонам головы — подобное зрелище нечасто встретишь. И пускай они родились на разных планетах, все они были обычными колонистами, коротающими время в ожидании начала своей новой жизни.

Один из детей взглянул наверх.

— Капитан Кассет, — воскликнул человеческий мальчик с оливковой кожей и рыжими волосами. Гедда его знала.

— Привет, Серж, — ответила она. — Какие новости? Всё в порядке?

Остальные дети прервали игру и столпились вокруг них.

— Вот бы нам новых голофильмом, — признался Серж, — а то мы пересмотрели уже всё, что было в системе.

— Приходится довольствоваться тем, что есть, — ответила Гедда. — И прекращай свои попытки взломать архив в надежде добраться до фильмов, которые тебе смотреть пока рано. Думал, я об этом не узнаю? Это мой корабль. Я в курсе всего, что происходит на его борту. — Она наклонилась вперёд. — Всего.

Серж покраснел и покосился на друзей, которые тут же все как один заинтересовались удивительно любопытными вещами на совершенно безынтересных палубе, стенах и потолке отсека.

— Не переживайте, — продолжила капитан, выпрямляясь, — я всё понимаю. Это очень скучный полёт. Можете не верить, но совсем скоро ваши родители заставят вас пахать поля, строить заборы или отбиваться от ранкоров, и тогда вы мигом начнёте скучать по времени, проведённом на корабле. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь.

Серж закатил глаза и вернулся к своей придуманной на ходу игре с мячом.

Гедда улыбнулась и пошла дальше, кивая на ходу переселенцам и обмениваясь с ними парой слов. Обычные колонисты. Кто-то хороший, кто-то плохой, но на протяжении нескольких ближайших дней она будет в ответе за каждого из них. Кассет любила такие рейсы. Не важно, как в итоге сложится жизнь этих путешественников — все они стремились во Внешнее кольцо в погоне за своей мечтой. Гедда была частью этой погони, и мысль об этом грела ее душу.

Республика канцлера Со была далеко не идеальной — еще ни одному государству в Галактике не удалось, да и вряд ли когда-нибудь удастся, достичь идеала — но эта система позволяла жителям мечтать. Мало того, она поощряла мечты, и самые грандиозные, и самые скромные. У Республики хватало недостатков, но, стоило признать, всё могло быть гораздо хуже.

Обход корабля занял у Гедды примерно час — она осмотрела пассажирские отсеки, а затем проверила груз сверхохлаждённого жидкого газа тибанна, убедившись, что это нестабильное вещество надёжно закреплено (всё как надо), проинспектировала двигатели (никаких нареканий), уточнила статус ремонта корабельной системы циркуляции воздуха (в процессе и по графику) и удостоверилась, что запасов топлива более чем достаточно до конца путешествия (с лихвой).

«Наследный путь» был именно тем, что Гедда от него требовала. Крошечным, отлаженным мирком посреди галактической бездны, тёплым пузырьком безопасности, сдерживающим пустоту. Капитан не могла ручаться за то, что поджидало переселенцев во Внешнем кольце, но то, что они доберутся туда в целости и сохранности, она гарантировала.

Гедда вернулась на мостик, и лейтенант Боуман разве что не взмыл в воздух при её появлении.

— Капитан на мостике, — воскликнул он, и все остальные офицеры мигом приосанились.

— Благодарю, Джари, — сказала Гедда старпому, который тут же направился к своему обычному месту.

Кассет угнездилась в капитанском кресле и рефлекторно проверила показания датчиков в поисках хоть чего-нибудь необычного.

«Всё в порядке», — подумала она.

БАМ. БАМ. БАМ. БАМ.

Сигнал тревоги, громкий и настойчивый. Освещение на мостике мигом переключилось в аварийный режим — всё кругом окрасилось в красный. Завихрения гиперпространства за лобовым обзорным экраном как-то неуловимо изменились. Может, всё дело в аварийном освещении, но они приобрели… красноватый оттенок. Они выглядели… нездорово.

Сердце Гедды забилось чаще. Её разум автоматически перешёл в боевую готовность.

— Доложить! — рявкнула она, прочёсывая взглядом собственные экраны в поисках источника тревоги.

— Сигнал тревоги поступил от навикомпьютера, капитан, — отрапортовал навигатор, молодой кадет-квермиец Калвар. — Препятствие на гипертрассе. Прямо по курсу. Большое. Десять секунд до столкновения.

Голос кадета ни разу не дрогнул, и Гедду взяла гордость. Едва ли Калвар был сильно старше Сержа.

Капитан понимала всю невозможность ситуации. Гиперпространственные маршруты в первую очередь выбирались из-за отсутствия на них любых потенциальных помех, их чистота высчитывалась с точностью до метра. Любой пропущенный мусор засекался и огибался навидроидами, вносящими поправки в курс корабля. Столкновения на сверхсветовой скорости посреди установленного гипепространственного маршрута были сродни математическому абсурду.

Однако Гедда осознавала, что, несмотря на всю невозможность ситуации, именно она сейчас и разворачивалась у них на глазах, и при скорости «Наследного пути» десять секунд были просто ничтожным отрезком времени.

«Гиперпространство предательски обманчиво», — подумала она.

Капитан Кассет нажала на две кнопки на своей панели управления.

— Держитесь, — спокойным тоном велела она, — перевожу управление на себя.

Гедда взялась за два рычага управления, выскочившие из подлокотников капитанского кресла, сделала один-единственный вдох, а затем полетела.

«Наследному пути» было далеко не то что до инкомовского «Жужжня», но даже до новых республиканских «Длинных лучей». В конце концов, это был шестидесятилетний грузовик в самом конце своего жизненного цикла — а то и уже вышедший за его пределы, — набитый под завязку, и с двигателями, предназначенными для плавного ускорения, замедления и стыковки с космопортами и орбитальными погрузочными станциями. Он маневрировал с грацией луны.

«Наследному пути» было далеко до военного крейсера. Очень далеко. Но Гедда управляла кораблём так, словно именно военным крейсером он и был.

Намётанный глаз и инстинкты боевого пилота помогли Гедде разглядеть возникшее у неё на пути препятствие, увидеть, как оно с невероятной скоростью несется навстречу, достаточно большое, чтобы распылить и «Наследный путь», и само себя на атомы, обреченные вечно дрейфовать по гиперпространственным маршрутам. Избежать столкновения было нереально. Корабль просто не смог бы заложить подобный вираж, на который не было ни пространства, ни времени.

Но за штурвалом была капитан Гедда Кассет, и она не подведёт свой звездолёт.

Лёгкий поворот левой ручки управления и большой круг правой, и «Наследный путь» сдвинулся. Сильнее, чем он сам бы того хотел, но гораздо меньше, чем она надеялась. Однако огромный грузовоз сместился и проскользнул мимо препятствия, махина разминулась с корпусом судна на столь ничтожном расстоянии, что Гедде почудилось, будто эта штука взъерошила ей волосы, несмотря на разделяющие их многочисленные слои металла и обшивки.

Но все остались живы. Столкновения не произошло. Корабль уцелел.

Борясь с внезапной турбулентностью, Гедда закрыла глаза — она могла лететь сквозь вихри и тряску даже без них. Корабль застонал, его огромный корпус жаловался на нагрузку.

— Ты справишься, подруга, — громко сказала капитан. — Чего греха таить, мы с тобой — парочка старых кляч, но пока нас ещё рано списывать со счетов. Я хорошо о тебе заботилась, и ты это знаешь. Я тебя не подведу, если ты не подведёшь меня.

Гедда не подвела свой корабль.

Он подвёл её.

Стон перенапряженного металла превратился в отчаянный крик. Обычные для любого полёта вибрации обрели иные, слишком хорошо знакомые Гедде нотки. Так звучал корабль, который вышел за пределы своих возможностей: понёс слишком серьёзный урон в бою, или, как сейчас, всего лишь попытался совершить невозможный для себя манёвр.

«Наследный путь» разваливался на части. Ему оставалось жить считанные секунды.

Гедда открыла глаза. Она отпустила рычаги управления и, в надежде, что это подарит кому-нибудь из пассажиров хоть малейший шанс на спасение, набрала на своей панели управления команды, активирующие переборки, которые отделяли грузовые модули друг от друга в случае аварии. Капитан подумала о Серже и его друзьях — они играли в общей зоне, и переборки только что заблокировали доступ во все пассажирские модули, возможно заперев подростков в отсеке, где через считанные мгновения не останется ничего кроме вакуума. Ей оставалось лишь надеяться, что, заслышав сигналы тревоги, дети поспешили к своим родным.

Но она не знала этого наверняка.

Просто не знала.

Гедда встретилась взглядом со своим первым помощником. Лейтенант Боуман смотрел на неё, прекрасно понимая, что сейчас случится, и взял под козырёк.

— Капитан, — произнёс он, — для меня было че…

Мостик разорвало на части.

Капитан Гедда Кассет погибла, так и не узнав, удалось ли ей спасти хоть кого-нибудь.