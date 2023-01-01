У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки

Команда знаменитой нейросети по созданию изображений MidJourney представила пятую версию. Она доступна для тестирования пользователям с платной подпиской.

Компания рассказала про некоторые особенности новой версии. Теперь нейросеть способна создавать изображения более высокого качества, с более широким стилистическим диапазоном. Она поддерживает «бесшовные» текстуры, больше разных форматов, а также лучше понимает «промпты» — текстовые описания в качестве входных данных.

Однако у нейросети есть ещё и несколько неочевидных нововведений.

Первые пользователи, которые поделились своими работами в новой версии, отмечают невероятное качество фотореалистичной графики. Многие отмечают, что MidJourney создаёт сразу четыре картинки в высоком разрешении.

Обратите внимание на пальцы. Пользователи почти сразу заметили, что программа стала гораздо лучше справляться с руками и пальцами.

Ещё несколько примеров работ:

Не только люди:

Многие пользователи начали сравнивать одни и те же «промпты» в разных версиях. В случае с цветами слева версия v4, а справа — v5.

Или был такой результат:

Издание Ars Technica приводит ещё сравнение с прошлыми версиями:

Свой тест провёл блогер Александр Доброкотов (ведёт сообщество Ai Molodca). Они использовал одинаковые промты в версиях от 1-3 (верхние картинки) и 4-5 (нижние):

Вот некоторые выводы Доброкотова:

Что могу сказать. 1. Это лучшая закрытая дифуззионная модель txt-to-img на данный момент. 2. Понимание запроса — великолепно. Исчезло излишнее украшательство прошлой версии. Поэтому короткие промты могут работать хуже. 3. Стилизация — восхитительная. 4. Качество — превосходное. Минимум артефактов и шакалов. Плюс разрешение и скорость генерации. Черрипикинг никогда не был таким простым. 5. Реализм — это новый уровень, даже веха. Можно смело говорить о появлении нейрофотографии.

Кроме того, пользователи отметили, что часть старых «промптов» в нейросеть больше загрузить нельзя. Компания расширила список цензурируемых слов. Например, в новых появилось слово chest («грудь» или «сундук»).