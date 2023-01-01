У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки

Команда знаменитой нейросети по созданию изображений MidJourney представила пятую версию. Она доступна для тестирования пользователям с платной подпиской.
Компания рассказала про некоторые особенности новой версии. Теперь нейросеть способна создавать изображения более высокого качества, с более широким стилистическим диапазоном. Она поддерживает «бесшовные» текстуры, больше разных форматов, а также лучше понимает «промпты» — текстовые описания в качестве входных данных.
Однако у нейросети есть ещё и несколько неочевидных нововведений.
Первые пользователи, которые поделились своими работами в новой версии, отмечают невероятное качество фотореалистичной графики. Многие отмечают, что MidJourney создаёт сразу четыре картинки в высоком разрешении.
Обратите внимание на пальцы. Пользователи почти сразу заметили, что программа стала гораздо лучше справляться с руками и пальцами.
Ещё несколько примеров работ:
Не только люди:
Многие пользователи начали сравнивать одни и те же «промпты» в разных версиях. В случае с цветами слева версия v4, а справа — v5.
Или был такой результат:
Издание Ars Technica приводит ещё сравнение с прошлыми версиями:
Свой тест провёл блогер Александр Доброкотов (ведёт сообщество Ai Molodca). Они использовал одинаковые промты в версиях от 1-3 (верхние картинки) и 4-5 (нижние):
Вот некоторые выводы Доброкотова:
Что могу сказать.
1. Это лучшая закрытая дифуззионная модель txt-to-img на данный момент.
2. Понимание запроса — великолепно. Исчезло излишнее украшательство прошлой версии. Поэтому короткие промты могут работать хуже.
3. Стилизация — восхитительная.
4. Качество — превосходное. Минимум артефактов и шакалов. Плюс разрешение и скорость генерации. Черрипикинг никогда не был таким простым.
5. Реализм — это новый уровень, даже веха. Можно смело говорить о появлении нейрофотографии.
Кроме того, пользователи отметили, что часть старых «промптов» в нейросеть больше загрузить нельзя. Компания расширила список цензурируемых слов. Например, в новых появилось слово chest («грудь» или «сундук»).
Читайте также
На создателей Midjourney и Stable Diffusion подали в суд
Потому что они незаконно наживаются на миллиардах работ художников.
Midjourney: как бы выглядела «Матрица», если бы фильм сняли в СССР
Новая подборка от Джимми Нейрона.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Дорога равенства»Бойтесь своих желаний! Особенно если вы мечтали об анархии, матери порядка...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.