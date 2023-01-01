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    #нейросеть

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки

    17 марта 2023
    Avatar photo
    17.03.2023
    317
    2 минуты на чтение
    #нейросеть
    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 1

    Команда знаменитой нейросети по созданию изображений MidJourney представила пятую версию. Она доступна для тестирования пользователям с платной подпиской.

    Компания рассказала про некоторые особенности новой версии. Теперь нейросеть способна создавать изображения более высокого качества, с более широким стилистическим диапазоном. Она поддерживает «бесшовные» текстуры, больше разных форматов, а также лучше понимает «промпты» — текстовые описания в качестве входных данных.

    Однако у нейросети есть ещё и несколько неочевидных нововведений.

    Первые пользователи, которые поделились своими работами в новой версии, отмечают невероятное качество фотореалистичной графики. Многие отмечают, что MidJourney создаёт сразу четыре картинки в высоком разрешении.

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 4

    @mondayrunner / Twitter

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 3

    @mondayrunner / Twitter

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 2

    @mondayrunner / Twitter

     

    Обратите внимание на пальцы. Пользователи почти сразу заметили, что программа стала гораздо лучше справляться с руками и пальцами.

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 5

    @DblMDblJ / Twitter

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 6

    @tableauRobot / Twitter

    Ещё несколько примеров работ:

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 7

    @per_arneng / Twitter

    Не только люди:

    Многие пользователи начали сравнивать одни и те же «промпты» в разных версиях. В случае с цветами слева версия v4, а справа — v5.

    Или был такой результат:

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 12

    Издание Ars Technica приводит ещё сравнение с прошлыми версиями:

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 13

    V3 / V4 / V5
    a muscular barbarian with weapons beside a CRT television set, cinematic, 8K, studio lighting

    Свой тест провёл блогер Александр Доброкотов (ведёт сообщество Ai Molodca). Они использовал одинаковые промты в версиях от 1-3 (верхние картинки) и 4-5 (нижние):

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 14

    85mm f/ 1. 4 Photo portrait of an old man, blue eyes, wearing a dirty yellow leather rain coat, in the style of norwegian fisherman, the old man and the sea, Atmospheric, cinematic lighting, high contrast, 8k, photorealistic

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 15

    selfie photo of natalie portman and Keira Knightley

    У нейросети MidJourney вышла пятая версия. Она гораздо лучше рисует пальцы и руки 16

    vintage photograph of minions storming Normandy, cinematic, grayscale, grain

    Вот некоторые выводы Доброкотова:

    Что могу сказать.

    1. Это лучшая закрытая дифуззионная модель txt-to-img на данный момент.

    2. Понимание запроса — великолепно. Исчезло излишнее украшательство прошлой версии. Поэтому короткие промты могут работать хуже.

    3. Стилизация — восхитительная.

    4. Качество — превосходное. Минимум артефактов и шакалов. Плюс разрешение и скорость генерации. Черрипикинг никогда не был таким простым.

    5. Реализм — это новый уровень, даже веха. Можно смело говорить о появлении нейрофотографии.

    Кроме того, пользователи отметили, что часть старых «промптов» в нейросеть больше загрузить нельзя. Компания расширила список цензурируемых слов. Например, в новых появилось слово chest («грудь» или «сундук»).

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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