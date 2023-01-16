На создателей Midjourney и Stable Diffusion подали в суд

Юрист Мэтью Баттерик, компания Joseph Saveri Law Firm и художники Сара Андерсен, Келли Маккернан и Карла Орти подали судебный иск против создателей Midjourney и Stable Diffusion.
Основанием послужило то, что авторы обучили нейросети с помощью базы из пяти миллиардов артов, взятых из интернета без разрешения авторов.
По мнению истцов, разработчики причиняют вред художникам и незаконно обогащаются с помощью генерации изображений.
Напомним, параллельно с этим Мэтью Баттерик судится с Microsoft, GitHub и OpenA из-за нейросети CoPilot.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Lost: Всё по наукеДаже не пытайтесь понять эти объяснения.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.