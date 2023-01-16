На создателей Midjourney и Stable Diffusion подали в суд

Юрист Мэтью Баттерик, компания Joseph Saveri Law Firm и художники Сара Андерсен, Келли Маккернан и Карла Орти подали судебный иск против создателей Midjourney и Stable Diffusion.

Основанием послужило то, что авторы обучили нейросети с помощью базы из пяти миллиардов артов, взятых из интернета без разрешения авторов.

По мнению истцов, разработчики причиняют вред художникам и незаконно обогащаются с помощью генерации изображений.

Напомним, параллельно с этим Мэтью Баттерик судится с Microsoft, GitHub и OpenA из-за нейросети CoPilot.