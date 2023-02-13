Midjourney: как бы выглядела «Матрица», если бы фильм сняли в СССР

Пользователь Джимми Нейрон с помощью нейросети Midjourney показал, как выглядела «Матрица», если бы она была советским фильмом.
Аутентичности ради он переименовал картину в «Многомерную таблицу». А на самих изображениях можно увидеть знакомых героев и… нескольких роботов.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Дорога равенства»Бойтесь своих желаний! Особенно если вы мечтали об анархии, матери порядка...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.