Midjourney: как бы выглядела «Матрица», если бы фильм сняли в СССР

Пользователь Джимми Нейрон с помощью нейросети Midjourney показал, как выглядела «Матрица», если бы она была советским фильмом.

Аутентичности ради он переименовал картину в «Многомерную таблицу». А на самих изображениях можно увидеть знакомых героев и… нескольких роботов.