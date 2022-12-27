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    #космическая опера #научная фантастика #чешская фантастика

    Вилма Кадлечкова «Мицелий: Янтарные глаза». Бойтесь Чужаков, дары приносящих

    27 декабря 2022
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    27.12.2022
    529
    3 минуты на чтение
    #космическая опера #научная фантастика #чешская фантастика

    Человечество установило контакт с планетой Оссе, начав использовать её технологии, и какое-то время довольно успешно игнорировало кровавые человеческие жертвоприношения, ритуальные наркотики и прочее. Дипломат Лукас Хильдебрандт, изучив чужую цивилизацию чуть лучше, понимает, что Земля впадает в зависимость от мицеллиан, и начинает искать способ противостоять ползучей экспансии инопланетян. Но цена оказывается высока…

    Вилма Кадлечкова «Мицелий Янтарные глаза»

    Vilma Kadlečková
    Jantarové oči
    Роман
    Жанр: космическая опера под видом НФ
    Выход оригинала: 2013
    Художники: М. Емельянов, Ю. Межова
    Переводчик: С. Токаревских
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2022
    Серия: «Звёзды научной фантастики»
    Возрастной рейтинг: 16+
    512 с., 1500 экз.
    «Мицелий», часть 1
    Похоже на:
    Филип Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
    Фрэнк Герберт «Дюна»

    С первых же строк «Янтарных глаз» становится ясно, что действие происходит в мире сложном, изощрённом и самобытном… вот только в этот мир автор бросает читателя сразу, не давая никаких объяснений. Десятками сыплются новые термины, и значение их можно понять только в контексте. То же происходит с именами собственными — разобраться, о ком идёт речь, получается не сразу. Но очень, очень медленно (и это оказывается на удивление увлекательно) мы начинаем понимать, как устроен мир романа, ближе знакомимся с персонажами и потихоньку разгадываем некоторые тайны вселенной вместе с главным героем.

    В каждой главке фокальные персонажи меняются, что позволяет увидеть мир с иной точки зрения. Лишних описаний, да и вообще слов, ненужных для сюжета, в тексте просто нет— автор говорит только о сути дела, а прочее оставляет воображению читателя. Порой встречаются флешбэки, кое-что поясняющие, но в целом повествование линейно… А потом роман внезапно заканчивается, не давая почти ни одного ответа.

    Дело в том, что «Янтарные глаза» — первая часть довольно длинной серии, по сути, экспозиция без какого-либо промежуточного логического завершения. Мы всего лишь узнаём о существовании пары-тройки сюжетных линий, которые постепенно сходятся к одной точке — и что это за точка, мы тоже пока толком не понимаем.

    Впрочем, сам по себе такой подход можно было бы простить — куда сложнее простить роману его героев. Казалось бы, сокровенные мысли сумасшедшей еретички должны немного отличаться от мыслей сотрудника крупной корпорации, но все персонажи невероятно похожи. Они сверхчувствительны, даже истеричны, неуверенны в себе, тревожны… порой кажется, что автор вкладывает в них слишком много себя, особенно когда речь заходит о паре Лукаса и Пинкертины — за ними порой откровенно неудобно подсматривать.

    Ну и ещё одна проблема: при всей своей невероятной красоте и продуманности вселенная романа нереалистична. Законы физики, химии и биологии нарушаются в ней один за другим, и это явно не задумка автора, а банальные ошибки. Зато автор очень красиво пишет, да и переводчик отлично сделала свою работу — если не считать пары мелких огрехов.

    Итог: фантастическое будущее с путешествиями на другие планеты, знакомствами с чуждыми культурами, технологиями, мало отличимыми от магии, космическими инквизиторами и колонистами, телепатическими боями, плазменными трассами, интригами, сектами, кровавыми ритуалами, безумными грибами, проработанной культурой и мифологией инопланетной расы… но пока что без сюжета и с очень сомнительными персонажами.

    О чешской фантастике

    О чешской фантастике (в отличие, например, от польской) русскоязычный читатель в среднем не знает практически ничего. Ну, кроме такого классика, как Карел Чапек. А обратить внимание на ряд чешских авторов вполне стоит — хотя бы на Йозефа Несвадбу, который довольно активно издавался на русском в советское время, или на Онджея Неффа. Вилма Кадлечкова, конечно, далеко не классик, но считается самым известным автором современной чешской фантастики. Хотя браться за её книги ради именно чешской специфики или экзотики точно не стоит — они написаны скорее в традициях западной фантастики.

    В зале ожидала дюжина оссеан, молча и без единого движения — часть на ногах, большинство на коленях. Все без исключения склонили головы, обратив их к центру, где точно так же без движения стояла фигура Насекомьего бога. По традиции фигура была отлита из гладкой блестящей стали и установлена в карминовом аио — солнце — из розового мрамора и красного гранита. <…> Было кое-что ещё — особенность, которую любой упустил бы из виду, если бы не знал о ней: извилистые струйки, высеченные в лучах аио, уходящие в камень, как высохшие русла горных ручьев, и стекающиеся к ногам Насекомьего бога.
    Почерневшая корка на их дне выглядела как пыль железистого граната.
    Но это была кровь.

    Вилма Кадлечкова «Мицелий Янтарные глаза»
    Вилма Кадлечкова «Мицелий: Янтарные глаза»
    Стоит ли читать?
    Любителям НФ и космооперы про экзотические инопланетные культуры — вполне.
    Удачно
    мир
    атмосфера
    Неудачно
    персонажи
    незаконченность
    7
    Оценка

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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