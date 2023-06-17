Замиль Ахтар о «Стальных богах»

«Стальные боги» — дебютный роман Замиля Ахтара, который решил смешать тропы из «Игры престолов» (кровопролития, война, интриги, морально неоднозначные персонажи) с атмосферой «Тысячи и одной ночи». Паладин Архангела, Михей Железный, собирается вернуть своей империи священный город, который сейчас принадлежит неверным, народу с иной религией. Но на самом деле движет им пламенное желание отомстить за дочь, похищенную работорговцами. Шах, который правит в том самом городе, призывает на службу янычара Кеву, которому однажды даровал свободу. Так начинается противостояние стратегий, пороха и магии под знаменем веры.
Книга открывает одноименный цикл, в романах которого, от тома к тому, меняются главные действующие лица, локации и конфликты. Предлагаем вам познакомиться с выдержками из интервью автора, чтобы лучше представлять, чего ждать от «Остальных богов».
Замиль Ахтар — один из тех авторов, что решили написать ту книгу, которой им самим не хватало на полках магазинов. Сам писатель называет «Стальных богов» признанием в любви к истории, мифологии и культуре Ближнего Востока.
Существует так много мифологий и исторических событий, которые подходят для исследования с помощью фэнтези. Поскольку я увлечен историей Ближнего Востока, для меня естественно распространить эту страсть на свои произведения. Сплетение исторических культур, тем и событий, от которых я по-настоящему в восторге — одна из моих любимых вещей в разработке и развитии мира «Стальных богов».
Это не историческое фэнтези, а некое смешение деталей существовавших и воображаемых. Эпоха вдохновлена временами Пороховых империй, а в сюжете угадывается мотив Крестовых походов. Чем дальше читаешь, тем более заметны моменты расхождения с реальным миром, но в то же время автор постарался создать нечто интуитивно узнаваемое и дать читателям погрузиться в иную культуру.
Я хотел воплотить это в жизнь и исследовал все: еду, одежду, обычаи, манеры поведения, социальные порядки, правительственные структуры и образ мышления. Хотя действие «Стальных богов» происходит в альтернативном мире, полном магии и фантастических существ, я хотел, чтобы читатели почувствовали связь с чем-то подлинным и историческим.
Первое, в чем легко заметить разницу с реальностью — довольно пугающие описания того Архангела, которому поклоняется Михей. Дальше по сюжету божественные проявления, реликвии и обрывки древних знаний начинают играть все более значительную роль и приобретают неожиданные формы. Даже к концу первого романа сложно постичь истинную волю местных богов, зато нам удастся увидеть их несколько впечатляющих хтонических воплощений.
Мне очень интересно придумывать странную метафизику, создавая причудливых необычных богов. Я думаю, что фэнтези должно быть настолько наполнено чудесами воображения, насколько это возможно, но в то же время их следует выдавать дозировано, а не все сразу. Мне нравится знакомить читателей со странными мирами, которые на первый взгляд могут показаться нормальными, но где за кулисами происходят всевозможные причудливые вещи.
Замиль Ахтар сплетает повседневное и человечное — месть, непонимание, жертву во имя долга, любовь — с потусторонним и непознаваемым. Стратегию человеческой войны, вооружения и политики с хаосом магии. В итоге эти вещи дополняют друг друга, делая персонажей и их драмы более живыми, а то, что находится за гранью привычного миропорядка, более безумным и пугающим.
Сцены, в которых взаимодействуют персонажи, кажутся мне более естественными, чем сцены космических ужасов, но мне нравится писать и то, и другое, и мне нравится противопоставлять их. Я думаю, что даже прямо сейчас гигантский космический монстр может появиться над Землей и просто начать разрушать наши города — это не исключено, потому что мы не знаем, что находится там, в безумно огромном космосе. В этот момент ты понимаешь, насколько незначительной была, например, только что произошедшая ссора… Я хочу, чтобы у моих персонажей был повод поразмышлять об этом.
Религия, вера и чудеса — три отдельные вещи в «Стальных богах», и герои смотрят на них с разных точек зрения. В этом писатель пытается продемонстрировать идею, что религия не всегда едина. В рамках одной и той же конфессии люди понимают божественное и обращаются к нему по-своему. В войнах религия становится просто предлогом.
У каждого персонажа книги свой уникальный подход к вере. Михей любит свою веру и находит в ней красоту, но также ненавидит лицемерие духовенства и еще больше ненавидит лицемерие, которое он иногда замечает в собственном сердце. Кева тем временем обращается к вере, чтобы придать смысл и поэтическое выражение своим горестям, но в следующий момент проклинает богиню за то, что та не отвечает на его молитвы. Несмотря на нюансы, их обоих подхватывает яростный поток событий: герои сражаются от имени стран, которые пытаются расширить или защитить свои территории во имя религии. Ожидается, что они отложат в сторону свои личные чувства по отношению к божественному и будут следовать своим конфессиям по всей строгости, но и Михей, и Кева слишком упрямы, им тесно в этих рамках.
Два главных героя, Михей и Кева, переживают свои взлеты и падения. Изначально Кева почти лишен собственной мотивации, он долгие годы был сломлен потерей жены, но верность и честь заставляют его действовать. Янычар обретает новые силы и цели по ходу сюжета. Тогда как железная уверенность Михея переживает новые и новые удары, но он не может согнуться — только, возможно, сломаться.
Я чувствую все сомнения своих персонажей острее, чем любую другую эмоцию. Я редко бываю настолько мотивирован, как они. Но когда приходит время написать о том, как сильно они сомневаются в себе, как сильно им просто хочется убежать, вот тогда мой собственный внутренний голос берет верх.
«Стальные боги» сочетают проработанный сеттинг, интересные идеи и динамику в личных линиях главных героев. Кроме того, Ахтар пользуется своей любовью к жанру ужасов и умением работать с ним, чтобы время от времени добавлять в повествования элементы мистического саспенса. Роман не страдает излишней растянутостью, но получился действительно эпическим. И за сюжетом о судьбе одного города видны очертания мира, который готовит читателям новые открытия.
Надеюсь, закончив чтение [«Стальных богов» — прим. переводчика], люди подумают о том, что, возможно, нет героев и злодеев. Может быть, все дело в точке зрения. В обеих книгах серии нет ни хороших, ни плохих парней, только морально серые противоборствующие силы. Именно так я вижу реальный мир и большую часть истории, которая, как мы знаем, была написана победителями, чтобы выставить себя героями. Тем не менее, если читатели хотят принять чью-либо сторону в борьбе двух цивилизаций, которую олицетворяют янычар Кева и паладин Михей, я только за!
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