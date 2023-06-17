Замиль Ахтар о «Стальных богах»

«Стальные боги» — дебютный роман Замиля Ахтара, который решил смешать тропы из «Игры престолов» (кровопролития, война, интриги, морально неоднозначные персонажи) с атмосферой «Тысячи и одной ночи». Паладин Архангела, Михей Железный, собирается вернуть своей империи священный город, который сейчас принадлежит неверным, народу с иной религией. Но на самом деле движет им пламенное желание отомстить за дочь, похищенную работорговцами. Шах, который правит в том самом городе, призывает на службу янычара Кеву, которому однажды даровал свободу. Так начинается противостояние стратегий, пороха и магии под знаменем веры.

Книга открывает одноименный цикл, в романах которого, от тома к тому, меняются главные действующие лица, локации и конфликты. Предлагаем вам познакомиться с выдержками из интервью автора, чтобы лучше представлять, чего ждать от «Остальных богов».

Замиль Ахтар — один из тех авторов, что решили написать ту книгу, которой им самим не хватало на полках магазинов. Сам писатель называет «Стальных богов» признанием в любви к истории, мифологии и культуре Ближнего Востока.

Существует так много мифологий и исторических событий, которые подходят для исследования с помощью фэнтези. Поскольку я увлечен историей Ближнего Востока, для меня естественно распространить эту страсть на свои произведения. Сплетение исторических культур, тем и событий, от которых я по-настоящему в восторге — одна из моих любимых вещей в разработке и развитии мира «Стальных богов».

Spells and spaceships

Это не историческое фэнтези, а некое смешение деталей существовавших и воображаемых. Эпоха вдохновлена временами Пороховых империй, а в сюжете угадывается мотив Крестовых походов. Чем дальше читаешь, тем более заметны моменты расхождения с реальным миром, но в то же время автор постарался создать нечто интуитивно узнаваемое и дать читателям погрузиться в иную культуру.

Я хотел воплотить это в жизнь и исследовал все: еду, одежду, обычаи, манеры поведения, социальные порядки, правительственные структуры и образ мышления. Хотя действие «Стальных богов» происходит в альтернативном мире, полном магии и фантастических существ, я хотел, чтобы читатели почувствовали связь с чем-то подлинным и историческим.

Whispers and wonder

Первое, в чем легко заметить разницу с реальностью — довольно пугающие описания того Архангела, которому поклоняется Михей. Дальше по сюжету божественные проявления, реликвии и обрывки древних знаний начинают играть все более значительную роль и приобретают неожиданные формы. Даже к концу первого романа сложно постичь истинную волю местных богов, зато нам удастся увидеть их несколько впечатляющих хтонических воплощений.

Мне очень интересно придумывать странную метафизику, создавая причудливых необычных богов. Я думаю, что фэнтези должно быть настолько наполнено чудесами воображения, насколько это возможно, но в то же время их следует выдавать дозировано, а не все сразу. Мне нравится знакомить читателей со странными мирами, которые на первый взгляд могут показаться нормальными, но где за кулисами происходят всевозможные причудливые вещи.

Spells and spaceships

Замиль Ахтар сплетает повседневное и человечное — месть, непонимание, жертву во имя долга, любовь — с потусторонним и непознаваемым. Стратегию человеческой войны, вооружения и политики с хаосом магии. В итоге эти вещи дополняют друг друга, делая персонажей и их драмы более живыми, а то, что находится за гранью привычного миропорядка, более безумным и пугающим.

Сцены, в которых взаимодействуют персонажи, кажутся мне более естественными, чем сцены космических ужасов, но мне нравится писать и то, и другое, и мне нравится противопоставлять их. Я думаю, что даже прямо сейчас гигантский космический монстр может появиться над Землей и просто начать разрушать наши города — это не исключено, потому что мы не знаем, что находится там, в безумно огромном космосе. В этот момент ты понимаешь, насколько незначительной была, например, только что произошедшая ссора… Я хочу, чтобы у моих персонажей был повод поразмышлять об этом.

Slickdungeon

Религия, вера и чудеса — три отдельные вещи в «Стальных богах», и герои смотрят на них с разных точек зрения. В этом писатель пытается продемонстрировать идею, что религия не всегда едина. В рамках одной и той же конфессии люди понимают божественное и обращаются к нему по-своему. В войнах религия становится просто предлогом.

У каждого персонажа книги свой уникальный подход к вере. Михей любит свою веру и находит в ней красоту, но также ненавидит лицемерие духовенства и еще больше ненавидит лицемерие, которое он иногда замечает в собственном сердце. Кева тем временем обращается к вере, чтобы придать смысл и поэтическое выражение своим горестям, но в следующий момент проклинает богиню за то, что та не отвечает на его молитвы. Несмотря на нюансы, их обоих подхватывает яростный поток событий: герои сражаются от имени стран, которые пытаются расширить или защитить свои территории во имя религии. Ожидается, что они отложат в сторону свои личные чувства по отношению к божественному и будут следовать своим конфессиям по всей строгости, но и Михей, и Кева слишком упрямы, им тесно в этих рамках.

Beforewegoblog

Два главных героя, Михей и Кева, переживают свои взлеты и падения. Изначально Кева почти лишен собственной мотивации, он долгие годы был сломлен потерей жены, но верность и честь заставляют его действовать. Янычар обретает новые силы и цели по ходу сюжета. Тогда как железная уверенность Михея переживает новые и новые удары, но он не может согнуться — только, возможно, сломаться.

Я чувствую все сомнения своих персонажей острее, чем любую другую эмоцию. Я редко бываю настолько мотивирован, как они. Но когда приходит время написать о том, как сильно они сомневаются в себе, как сильно им просто хочется убежать, вот тогда мой собственный внутренний голос берет верх.

Beforewegoblog

«Стальные боги» сочетают проработанный сеттинг, интересные идеи и динамику в личных линиях главных героев. Кроме того, Ахтар пользуется своей любовью к жанру ужасов и умением работать с ним, чтобы время от времени добавлять в повествования элементы мистического саспенса. Роман не страдает излишней растянутостью, но получился действительно эпическим. И за сюжетом о судьбе одного города видны очертания мира, который готовит читателям новые открытия.

Надеюсь, закончив чтение [«Стальных богов» — прим. переводчика], люди подумают о том, что, возможно, нет героев и злодеев. Может быть, все дело в точке зрения. В обеих книгах серии нет ни хороших, ни плохих парней, только морально серые противоборствующие силы. Именно так я вижу реальный мир и большую часть истории, которая, как мы знаем, была написана победителями, чтобы выставить себя героями. Тем не менее, если читатели хотят принять чью-либо сторону в борьбе двух цивилизаций, которую олицетворяют янычар Кева и паладин Михей, я только за!

Whispers and wonder