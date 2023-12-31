Новогодней атмосферы пост 2024

Всем-всем жителям фантастических миров! Джедаям и ситхам, супергероям и суперзлодеям, магам и маглам, эльфам и хоббитам – а также самым лучшим читателям книг, смотрителям фильмов и игрокам игр! С Новым годом!

В 2023 произошло много всего – хотя, наверное, так можно сказать про каждый ушедший год. Для кого-то эти 365 дней выдались удачными (надеемся, что для вас!), а другим пришлось непросто (правда, Marvel и DC?). Мир не изменился – пожалуй, больше к сожалению, чем к счастью.

И все же 2023 подарил нам множество ярких событий – и многие из них оказались в прямом смысле слова фантастическими. Вышли целые горы замечательных книг, огромные списки потрясающих игр, сотни часов интереснейших сериалов и кино (хоть последнее иногда все же расстраивало – правда, Marvel и DC?). Мы путешествовали по бесчисленному множеству фантастических вселенных – и это прекрасно.

Желаем вам, чтобы в следующем году это путешествие стало еще более захватывающим. А где найти самую лучшую карту – вы наверняка знаете. В конце концов, вы же сейчас на сайте нашего журнала. С праздником!