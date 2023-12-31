Новогодней атмосферы пост 2024

Всем-всем жителям фантастических миров! Джедаям и ситхам, супергероям и суперзлодеям, магам и маглам, эльфам и хоббитам – а также самым лучшим читателям книг, смотрителям фильмов и игрокам игр! С Новым годом!
В 2023 произошло много всего – хотя, наверное, так можно сказать про каждый ушедший год. Для кого-то эти 365 дней выдались удачными (надеемся, что для вас!), а другим пришлось непросто (правда, Marvel и DC?). Мир не изменился – пожалуй, больше к сожалению, чем к счастью.
И все же 2023 подарил нам множество ярких событий – и многие из них оказались в прямом смысле слова фантастическими. Вышли целые горы замечательных книг, огромные списки потрясающих игр, сотни часов интереснейших сериалов и кино (хоть последнее иногда все же расстраивало – правда, Marvel и DC?). Мы путешествовали по бесчисленному множеству фантастических вселенных – и это прекрасно.
Желаем вам, чтобы в следующем году это путешествие стало еще более захватывающим. А где найти самую лучшую карту – вы наверняка знаете. В конце концов, вы же сейчас на сайте нашего журнала. С праздником!
А это — наш вам подарок: созданные нами нейроарты, которые помогут создать новогоднее настроение.
Рождественская ночь в Хогвартсе (вернее, Хогсмиде)
Пока солнца нет, восславим ёлочку!
Что там прислал Лютик?
Надеюсь, не очередную поэму?
Муми-тролль нашёл новых друзей
(мы правда не уверены, кто это…)
Подарочек вовсе даже и не страшного Санта-Хрякуса.
ХО. ХО. ХО.
Лучшая помощница Санта-Клауса.
Вешать лицехват в качестве украшения на ёлку была плохая идея…
Новый год — время перемирия между гномами и орками.
Фродо, второй бокал тебе уже лишний.
С годом новым!
— промтер: Александр Гагинский
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