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    #во что поиграть #обзор игры #ранний доступ

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые

    19 января 2024
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    19.01.2024
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    10 минут на чтение
    #во что поиграть #обзор игры #ранний доступ
    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 12

    При первом взгляде на New Cycle у любого мало-мальски опытного поклонника градостроительных игр наверняка промелькнёт мысль «да это же клон Frostpunk, только без снега». Сходств с творением 11 bit studios и правда хватает: от интерфейса и шрифтов до механик и концепций. Но всё же на поверку New Cycle оказывается игрой, которую уместнее сравнить с другой классикой градостроилок — серией Anno.

    Вчера New Cycle после трёх с лишним лет разработки вышел в раннем доступе Steam. А мы рассказываем, почему постапокалиптический симулятор колонии, несмотря на некоторую вторичность, всё равно достоин внимания.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые

    Core Engage

    Индустриальная эволюция

    Формально дебютный проект турецкой студии Core Engage, над которым небольшая команда корпела с 2020 года, относится не столько к жанру градостроительных симуляторов, сколько к поджанру симуляторов колонии. То есть игроку здесь не нужно красиво расставлять деревья в парках и следить за тем, чтобы индустриальные районы располагались вдали от жилых, зато придётся добывать, перерабатывать и распределять множество ресурсов. А за ошибки расплачиваться жизнями своих горожан.

    По сюжету New Cycle в недалёком будущем бо́льшую часть Земли выжгла аномально сильная солнечная вспышка, после чего остатки человечества принялись сражаться за последние пригодные для жизни территории. В ход пошло всевозможное оружие, включая ядерное, разрушения продолжились — и в итоге глобальная цивилизация откатилась до состояния аграрного общества. 

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 6

    У начального палаточного лагеря даже своя ветряная электростанция есть! / Core Engage

    Спустя полвека после солнечной катастрофы и начинается действие New Cycle. Под управление игрока попадает группа выживших, которая ещё совсем недавно кочевала по выжженным степям, но в итоге решила осесть на приглянувшейся поляне / в тундре / степи / горах — выбор биома повлияет на доступность ресурсов и на жизнь поселения.

    Хотя «поселение» — это сильно сказано. В начале игры руководить придётся небольшим лагерем из нескольких палаток и трёх десятков жителей, которые умеют лишь искать пищу, рубить деревья и строить полевые лагеря. Постепенно жители освоят новые технологии, простые рабочие выучатся на ремесленников, смогут растить урожай, добывать уголь и плавить сталь. До полноценной промышленной революции дело не дойдёт, но вот на эволюцию вполне потянет — и в какой-то момент лесные тропинки превратятся в оживлённые улицы, застроенные мастерскими и фабриками.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 4

    Core Engage

    При этом большинству строений нужны работники, и распределять их нужно собственноручно. Люди в New Cycle — это чуть ли не самый важный ресурс, которого всегда не хватает. Население растёт медленно, в основном за счёт кочующих странников, которые иногда приходят в поселение игрока, и открывающихся в середине игры экспедиций в дальние края. Но даже с учётом этих двух возможностей промышленность и её потребность в новых работниках растут быстрее, чем население, так что приходится всё равно запускать часть фабрик недоукомплектованными, а затем вовремя жонглировать рабочими.

    Причём жонглировать приходится часто: в поселении регулярно случаются происшествия, и нужно либо отреагировать на них быстро и решительно, либо проигнорировать их и потом столкнуться с последствиями. То эпидемия потребует быстро нарастить производство лекарств, то авария на производстве оставит жителей без важного ресурса, то сами горожане попросят срочно возвести для них новые дома.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 9

    Пожар можно тушить ответственно или вполсилы — во втором случае здание наверняка превратится в пепелище / Core Engage

    Но если у игрока получится преодолеть все трудности, наладить производство и грамотно распределить народ, то в итоге палаточный лагерь станет индустриальным оазисом в выжженном мире. Горожан будет ждать горячая еда в тёплых кухнях, лес фабричных труб украсит горизонт, к соседним регионам протянутся железные дороги, а извивающиеся конвейерные ленты сплетут паутину над улицами города. Это как минимум красиво, даже поэтично!

    Конечно, случайные аварии и происшествия в развитом поселении никуда не исчезнут, но игрока они вряд ли будут волновать: к тому моменту он накопит столько жителей и ресурсов, что технический прогресс такие неурядицы уже не смогут остановить. Подобный дисбаланс сложности на поздних этапах встречается во многих градостроительных играх, так что его вряд ли можно назвать проблемой конкретно этого проекта.

    Проблема New Cycle в другом: если заменить выжженные солнцем земли на ледяные пустоши, то почти всё вышесказанное отлично подойдёт для описания другой игры — Frostpunk.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 14

    Core Engage

    Annopunk

    Ориентироваться на другие проекты при создании своего — нормальная для игровой индустрии практика. Главное, чтобы итоговый результат не напоминал бесхитростную копию. Так, разработчики Cities: Skylines не скрывали, что вдохновлялись легендарной SimCity, — но при этом игры двух серий сложно спутать, слишком уж по-разному в них устроена симуляция. А в Farthest Frontier можно найти множество сходств с серией Anno — хотя и своих идей у творения Crate Entertainment предостаточно.

    А вот New Cycle слишком сильно напоминает то ли спин-офф, то ли фанатскую модификацию Frostpunk. Это впечатление зарождается ещё при взгляде на трейлер и скриншоты, усиливается с первыми нотами трагичного саундтрека в главном меню и закрепляется, как только игрок замечает знакомые механики. Иногда возникает ощущение, что даже отдельные иллюстрации для внутриигровых событий турецкие разработчики подсмотрели у польских, хотя на самом деле весь арт оригинальный.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 15

    Многие второстепенные сюжеты в раннем доступе оставлены без нормальной концовки / Core Engage

    Если на сюжетную завязку про конец света ещё можно закрыть глаза (всё-таки у нас тут постапокалипсис), то вот главная сценарная мотивация — вторая солнечная вспышка, которая скоро грянет, — смущает гораздо сильнее. Ведь основной сюжет Frostpunk тоже подгонял игрока угрозой новой бури, которая могла уничтожить аномальным морозом всё живое.

    Даже сеттинг у двух проектов получился похожим, даром что у одного это «замороженный стимпанк», а у другого — «постапокалиптичный дизельпанк». В обеих играх вся эстетика — сплошная ода промышленной революции с чадящими трубами и огромными фабриками, постепенно сменяющими неказистые кузницы и мастерские. В сочетании с выжженно-ржавой цветовой палитрой визуально это всё до боли напоминает дополнение «Последняя осень» для Frostpunk. А когда в New Cycle выпадает снег — то и основную игру.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 2

    Core Engage

    Упомянутая идея со случайными событиями поначалу и вовсе выглядит скопированной один в один. Некоторые происшествия, прямо как в Frostpunk, требуют принятия нового закона (тут они называются «предписаниями»): например, это нужно, чтобы увеличить пайки рабочим или разрешить заводить домашних животных — всё это влияет на потребление ресурсов и настроение горожан. Другие события позволяют решать проблемы частично ради экономии материалов — это тоже уже было в истории Нового Лондона.

    Много общего у турецкого градостроя и с серией Anno. О ней напоминают десятки различных ресурсов — их столько, что они не помещается на панели вверху экрана, — и способы их распределения между жителями и промышленностью. Не меньше ассоциаций вызывают и длинные производственные цепочки, которые приходится регулярно выстраивать с нуля и на ходу перебалансировать после открытия новой технологии.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 7

    Древу технологий не хватает наглядного отображения связей между исследованиями / Core Engage

    Сама система технологий — восемь титульных «циклов» — тоже кажется подозрительно знакомой. Циклы сменяются постепенно, зависят от количества горожан и специального ресурса «знания», а открывают новые этапы развития вместе с ресурсами и строениями — похожая система прогрессии используется в Anno 1800. Правда, New Cycle встраивает в систему циклов ещё и древо технологий, которого не было в Anno — зато оно было в Frostpunk, так что инновации и тут не получилось.

    Список сходств и заимствований в New Cycle может длиться ещё долго. Знатоки жанра непременно найдут знакомые элементы из Banished, Endzone и даже Factorio — те же конвейерные ленты для ресурсов реализованы очень похоже. Но если присмотреться, то окажется, что многие элементы турецкие разработчики всё-таки не просто скопировали подчистую, а по-своему переработали.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 1

    Потребность жителей в определённых ресурсах для личного пользования тоже напоминает об Anno / Core Engage

    Переработка ресурсов

    Видно, что New Cycle создаёт команда, которая неплохо разбирается в градостроительных симуляторах / симуляторах колоний и умеет не просто прилежно копировать чужие наработки, но и выстраивать на их основе свои. Где-то между механиками выживания из Frostpunk и производственными цепочками из Anno в проекте обнаруживаются новые идеи.

    Так, механика исследования соседних территорий на глобальной карте похожа на экспедиции в ледяные пустоши — но здесь она нужна не для рискованных лотерей в духе «выживут ли разведчики в поисках ресурсов», а для возведения аванпостов. На новых территориях можно строить небольшие автономные лагеря, которые будут снабжать центральное поселение полезными ресурсами, при этом почти не требуя к себе внимания.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 13

    Core Engage

    Как и в Frostpunk, тут приходится заранее готовиться к холодам, но сама механика выполнена в виде полноценных времён года. В начале каждой весны многие месторождения ресурсов обновляются: в иссохших подземных источниках вновь появляется вода, а опустевшие берега наполняются рыбой. Зимой те же самые берега вместе с грибными полянами и фермами становятся недоступны, поэтому соответствующими ресурсами нужно запасаться заранее, чтобы горожанам не пришлось голодать три месяца.

    В New Cycle можно торговать, система бартера с изредка заглядывающими в поселение купцами сильно отличается от той, что была в Anno, — ведь чем больше единиц одного товара игрок пытается приобрести, тем дороже они обходятся. И наоборот: свои товары стремительно обесцениваются, если продавать один ресурс большой пачкой. Успешно торговаться с помощью всего одного избыточного материала не выйдет — в любом случае придётся либо жертвовать чем-то ценным либо развивать производство более сбалансированно.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 10

    Смена цикла манит новыми возможностями, но большую их часть ещё придётся изучить в древе технологий / Core Engage

    Интересной получилась и система строительства, которая позволяет свободно переключаться между клеточной сеткой (как в Anno) и «свободным» режимом (как в Cities: Skylines). Первый тип отлично подходит для строгого планирования жилых кварталов, так как помогает эффективно чередовать дома с необходимыми для поддержания рабочего духа тавернами и лечебницами. А с помощью второго удобно прокладывать тропинки к удалённым лагерям охотников и рудокопов.

    Наконец, игра попросту красиво выглядит. Пусть вас не пугает выжженно-ржавая палитра: художники студии не упускают возможности разбавить её цветочной поляной посреди леса или яркой деталью на новом здании. Да и смена времён года тоже добавляет визуального разнообразия, разве что весна с осенью слишком похожи друг на друга.

    Возведение зданий неплохо анимировано, как и их работа: на лесопилках мастера таскают доски, вокруг кухни суетятся повара, а по улицам снуют грузчики, перетаскивающие ресурсы. За каждым конкретным работником можно понаблюдать вблизи, правда… делать этого не стоит. Иначе станет очевидно, что вся эта суета и симуляция жизни поселения — лишь иллюзия: пока повозка медленно катится от производства до склада, её ресурс успевает несколько раз добавиться в систему.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 5

    На картах иногда попадаются следы «старого мира», напоминая, что на дворе вообще-то будущее / Core Engage

    Ну а чуть ли не самое главное отличие New Cycle от основных источников вдохновения — это темп и сложность. По обоим пунктам новинка оказалась где-то посередине между Anno и Frostpunk: не даёт расслабиться, но и не слишком карает за ошибки. Не торопится вводить новые механики, но и не позволяет надолго застрять на одном этапе (если не считать самого начала: первый цикл протекает уж слишком неспешно).

    Кому-то New Cycle на стандартной сложности может показаться даже слишком простой. У многих событий нет ограничительного таймера, который бы заставлял игрока поскорее разобраться с проблемой, а жители готовы подолгу терпеть неудобства, связанные с нехваткой жилья или еды. Впрочем, тут спасают гибкие настройки сложности — с их помощью можно настроить самые разные параметры, вплоть до вероятности стихийных бедствий и скорости восстановления ресурсов. Так что, если захочется настоящего вызова, в New Cycle его вполне можно себе обеспечить.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 8

    Core Engage

    * * *

    По меркам раннего доступа New Cycle ощущается качественно, но недоработок, мешающих воспринимать текущую версию как полноценный релиз, тоже хватает. Встречаются баги: то настройки панели ресурсов сбрасываются, то игра в упор не замечает переполненного склада и твердит, что конкретного материала не хватает. А после загрузки сохранения New Cycle может неожиданно учесть потребление электроэнергии для запланированных, но ещё не построенных зданий — и обрушить всё ваше электроснабжение.

    Да и самого контента в ранней версии пока тоже не очень много. Сюжетная кампания заканчивается на изучении конвейерной системы, а горный биом и отдельные сценарии с особыми стартовыми условиями пока недоступны. Как и уникальные фишки вроде городских советников со своими бонусами и нейросетевых NPC: по задумке разработчиков, последние должны будут представлять соседние поселения и реалистично общаться с игроком по принципу чат-бота.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 3

    Русский перевод в игре есть, но в текущей версии он неполный и неказистый — возможно, машинный / Core Engage

    Конечно, ранний доступ как раз и существует для того, чтобы исправлять баги и постепенно добавлять контент. Только помимо этих задач разработчикам из Core Engage придётся решить и ещё одну: помочь игре обрести собственное лицо.

    Студия, кажется, даже не пытается скрывать свои источники вдохновения, но сейчас ассоциации с польским градостроем могут лишь навредить её проекту. Под капотом у New Cycle спрятано немало интересных идей, но наверняка многие игроки просто не захотят до них добираться, окрестят новинку «турецким клоном Frostpunk» и забудут про неё — и их вполне можно понять.

    Впрочем, главное, что у игры уже есть мощный игромеханический фундамент, который отлично выглядит и работает. А дальше разработчики смогут, отталкиваясь от пожеланий и отзывов игроков, уже полировать оболочку и наполнение New Cycle. Хочется верить, что у Core Engage это получится, — всё-таки студия уже успела доказать, что умеет прислушиваться к фанатам, когда дорабатывала на основе их мнений прошлогодние демоверсии. Иначе же новинку просто раздавит выходящий в этом году сиквел проекта, на который она так хотела быть похожей.

    Обзор «раннего доступа» New Cycle — цикл новый, механики старые 11

    Core Engage

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