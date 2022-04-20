Обзор Syberia: The World Before. Прощание с Бенуа Сокалем

Бенуа Сокаль был замечательным рассказчиком и умел создавать удивительные, уникальные миры. И пускай не все его творения несли на себе отпечаток гения, но все они были узнаваемыми и хорошо запоминались. До релиза Syberia: The World Before Сокаль, к сожалению, не дожил, поэтому четвёртая игра серии посвящена его памяти, о чём и сообщается в начальном титре. Достойным ли вышел цифровой памятник? Определённо да, хоть и не без трещин и сколов.

Жанр: приключения

Разработчик: Microids Studio Paris

Издатель: Microids

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: озвучка, субтитры

Платформы: PC

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После спорной Syberia 3 ожидания игрового сообщества от Syberia: The World Before были не то чтобы очень высокими. К счастью, разработчики учли критику и неплохо поработали над ошибками. Похорошели и графика, и игровые механики, а сюжет стал более стройным — можно даже сказать, что вернулась душевность, присущая двум первым играм серии.

Четвёртая часть пытается исправить сюжетные шероховатости и логические ошибки предыдущих эпизодов, кое-что переписывая, а подчас и сознательно игнорируя. Хотя некоторые элементы истории добавляют новых вопросов, The World Before можно назвать хорошей игрой. Фанаты серии, соскучившиеся по приключениям Кейт Уокер, будут довольны, а в финале кто-то нет-нет да и всплакнёт.

Старые и новые знакомые

В Syberia: The World Before мы впервые в серии видим историю глазами двух персонажей, которые живут в разных временных линиях. В самом начале нас знакомят с новой героиней, пианисткой Даной Роуз, удивительно светлым и чистым человеком. Дана живёт с родителями в городе Вагене, столице вымышленного государства Остерталь, и учится в музыкальной академии. А ещё она — вагеранка.

Вселенная Syberia похожа на нашу — вагеране здесь некий аналог евреев, а между зловещим движением «Коричневые тени» и фашизмом можно провести очевидную параллель. Стоит ли говорить, что в 1937 году, куда переносит нас игра, вагеранам приходилось непросто. Несмотря на эти испытания, Дана открытый и простой человек, который тянется к прекрасному. Прикоснуться к прекрасному позволяют и нам — спустя пару сцен после начала игры девушка даст концерт на главной площади. И поверьте: это будет восхитительно!

Вторая временная линия приводит нас в 2004 год, к той самой Кейт Уокер. Поначалу Кейт выглядит, мягко говоря, непривычно, и узнать её без подсказок почти невозможно. Мало того что героиня оказывается в плену и работает в соляной шахте, так она ещё и похожа на персонажа Life is Strange — синие волосы, бритые виски, обтягивающие кожаные штаны… И подобающий любовный интерес рядом — панк-рокерша, которую упекли в шахту за критику властей. Девушку мисс Уокер зовут Катюша, и от этого имени исходит неуловимый клюквенный аромат. Серьёзно, достаточно было бы просто назвать её Катей. Кстати, своя история любви достанется и Дане Роуз — к тому же история эта окажется куда более трогательной.

Во время работ в шахте Кейт и Катюша находят заброшенный поезд с награбленным фашистами добром. Но внимание девушек привлекают не искусно написанные картины и золотые тарелки, а скромный рисунок, изображающий незнакомку на фоне гор, — всё дело в том, что она подозрительно похожа на Кейт. Сходство не то чтобы очевидно, но раз сказано, что похожа, — так тому и быть.

Именно этот старый рисунок и становится катализатором сюжета всей игры — Кейт Уокер загорается идеей найти своего загадочного двойника и с головой бросается в омут нового приключения. Для героини это весомый повод порефлексировать, чем она и занимается почти всю игру — затем и была введена целая механика под названием «самоанализ». Стоило ли оставлять свою прежнюю жизнь и следовать за миражами, мисс Уокер поймёт только к финалу. В принципе, на рисунке вполне мог быть очередной мамонт или снежный страус, ведь мы ещё по предыдущим частям знакомы со странной тягой Кейт к погоне за синей птицей.

Периодически то там, то здесь будут попадаться отсылки к событиям прошлых игр. Например, уши изобретателя Ганса Форальберга торчат из каждого местного механизма и чертежа. Естественно, в сюжет вернётся и автоматон Оскар. Самопожертвование Оскара было одним из самых трагичных моментов Syberia 2, но раз уж третья часть полностью обесценила эту жертву — то почему бы не вернуть единственного друга главной героини ещё раз? Теперь его сознание переносится в тело механического панголина, по поводу чего автоматон страшно комплексует на протяжении всей игры.

В целом ничего, кроме пары поверхностных гэгов и зашкаливающей милоты, этот аналог фамильяра в историю не привносит. Занимательная зоология не заканчивается на новом облике Оскара. Вы же помните, во что мы играем, да? Это Syberia во всей её красе, поэтому пока две девушки из прошлого и настоящего пытаются понять, что делать со своими жизнями, в сюжет с ноги врываются новые фантастические создания.

Красота-то какая!

Одним из главных плюсов вселенной Syberia всегда был её неповторимый облик. The World Before удалось прыгнуть выше головы и вывести дизайн на какой-то запредельно прекрасный уровень. Локации не просто приятно исследовать — в них хочется поселиться. Стимпанк здесь сплетается с ар-нуво, образуя причудливую вязь из изящных плавных линий, сочетая приглушённые пастельные оттенки, комбинируя дерево и механизмы, стекло и металл. Каждая улочка, каждое дерево и каждая скамейка нарисованы бережно, с любовью — прогулка по Вагену буквально переносит нас в тихий европейский городок. Игра гордится своими красотами и поощряет игроков исследовать их со всех сторон.

Для этого придуман специальный вид побочных заданий — подробное изучение локаций. Оно необязательно для сюжета, но помогает больше узнать о мире игры. Мире удивительном, но слегка пустоватом — в некоторых локациях нет ни одного сюжетно важного объекта. Наверное, это можно было бы отнести к минусам, но умиротворяющий симулятор прогулок по пасторальной Европе нам всем сейчас бы явно не помешал. Дизайн персонажей, их анимации и управление подобным уровнем проработки похвастаться не могут, но как минимум стараются держаться на приемлемом уровне.

Работа со светом и ракурсами вызывает восторг и — местами — трепет. Иногда при попытке сделать скриншот солнце буквально начинает бить в глаза, как будто ты и правда турист со старенькой мыльницей, пытающийся снимать достопримечательности. Камера красиво летает вокруг героев в кат-сценах и даже непосредственно во время игрового процесса. Последнее, кстати, не всегда удобно — только нацелишься на очередную активную точку, как камера молодецки улетает в другую сторону, и приходится, чертыхаясь, снова искать нужный ракурс.

Музыкальное сопровождение игры сосуществует в полной гармонии с её визуальной частью. Маститый израильский композитор Инон Цур, в послужном списке которого саундтреки к Fallout 3 и Dragon Age: Origins, создал чудесную и лиричную старомодную музыку, которая не просто играет где-то на фоне, но иногда не на шутку берёт за душу. Саундтрек к четвёртой Syberia отлично воспринимается и отдельно от игры.

Невыносимая лёгкость бытия

Помните времена, когда квесты требовали колоссального терпения, орлиного зрения и подчас больной фантазии? Те времена, когда после часов напряжённого пиксельхантинга болели глаза, когда предметы надо было комбинировать и применять максимально неочевидно, а решения загадок бережно записывались в специальные блокноты? Забудьте. Это — не такая игра. Syberia: The World Before делает всё для комфорта игрока. Активные точки подсвечиваются, стоит вам зайти в новую локацию, а в случае затруднений можно включать подсказки. И — самое страшное! — тут нет классического инвентаря.

То есть — вообще нет, и кропотливо комбинировать какой-нибудь торшер с банановой кожурой на этот раз не придётся. Все доступные для использования предметы (их будет немного) станут активными, когда появится место для их применения, и применяются они до обидного очевидно. Хм-м, что же засунуть в замочную скважину, музыкальную шкатулку или всё-таки ключ? Иногда игра, как гиперопекающая мать, не даёт свободно исследовать локации и держит игрока на небольшом участке, пока он не выполнит нужную задачу. Слава автоматонам, здесь всё же остались традиционные загадки с механизмами — не самые сложные, но иногда для разнообразия требующие хоть каких-то умственных усилий.

Иногда героини будут исследовать одни и те же локации одновременно, и в такие моменты включается новая любопытная механика — мгновенное переключение между Кейт и Даной. Дана делает что-то в прошлом, потом мы переключаемся на Кейт, которая читает старые документы о Дане и узнаёт, например, нужный код или местонахождение важного предмета. Выглядит это любопытно, но используется нечасто.

В итоге главная задача Syberia: The World Before — не причинить игроку максимальную боль чрезмерной сложностью, а заботливо провести его через все повороты сюжета и рассказать о своих героях. И пусть некоторые механики здесь — лишь бледное эхо механик классических квестов, а от определённой кривизны управления бывает больно, со своей главной задачей игра справляется вполне достойно.