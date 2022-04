Обзор Syberia: The World Before. Прощание с Бенуа Сокалем

Бенуа Сокаль был замечательным рассказчиком и умел создавать удивительные, уникальные миры. И пускай не все его творения несли на себе отпечаток гения, но все они были узнаваемыми и хорошо запоминались. До релиза Syberia: The World Before Сокаль, к сожалению, не дожил, поэтому четвёртая игра серии посвящена его памяти, о чём и сообщается в начальном титре. Достойным ли вышел цифровой памятник? Определённо да, хоть и не без трещин и сколов.

Жанр: приключения

Разработчик: Microids Studio Paris

Издатель: Microids

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: озвучка, субтитры

Платформы: PC

