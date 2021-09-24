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    Видео: интервью с Брендоном Сандерсоном

    24 сентября 2021
    24.09.2021
    31055
    0 минут на чтение

    В гостях у «Мира фантастики» один из самых знаменитых и, пожалуй, самых продуктивных писателей последних лет — Брендон Сандерсон.

    Он известен по десяткам фантастических и удивительных историй: подростковые романы вроде «Устремлённой в небо» (Skyward), супергероика «Легион», даже книга по Magic the Gathering. Но больше всего писателя знают по завершению эпического цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана. А самое главное, Брендон создал масштабный фэнтези-цикл Космер, куда входят, например, серии «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета».

    Интервью приурочено к выходу на русском «Ритма Войны» — четвертого тома «Архива Буресвета». У нас книги фантаста выпускает издательство «Азбука», которая помогла с прямым эфиром.

    С Брендоном беседуют писательница и переводчица книг фантаста Наталия Осояну и редактор сайта «Мира фантастики» Александр Стрепетилов. Бессменный переводчик — Андрей Иванов. Говорим о писательстве, преподавании и Космере.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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