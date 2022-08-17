    3
    Новости

    20 лучших научно-фантастических романов — по версии портала Book Riot

    17 августа 2022
    17.08.2022
    441
    1 минута на чтение
    20 лучших научно-фантастических романов — по версии портала Book Riot

    Крупный независимый американский литературный портал Book Riot опубликовал любопытную подборку 20 лучших научно-фантастических романов. Это не топ, а личный субъективный список без номеров, в котором составитель опирался на такие критерии: это книги, которые по-прежнему остаются высокооценёнными, они внесли вклад в жанр и даже культуру, а также могли раздвинуть границы жанра, зайдя, например, на территорию хоррора. При этом в список вошла и манга.

    Автор при этом сознаётся, что его взгляд может быть недостаточным. «Я наверняка пропущу книгу, которая по вашему мнению должна быть в списке».

    • «Левая рука Тьмы» — Урсула Ле Гуин (1969)
    • «Нейромант» — Уильям Гибсон (1984)
    • «Излом времени» — Мадлен Л’Энгль (1962)
    • «Солярис» — Станислав Лем (1961)
    • «Франкенштейн, или современный Прометей» — Мэри Шелли (1818)
    • Parable of Sower — Октавия Батлер (1993)
    • «Гиперион» — Дэн Симмонс (1989)
    • «Задача трёх тел» — Лю Цысинь (2006)
    • «Марсианин» — Энди Вейер (2011)
    • «Мир-Кольцо» — Ларри Нивен (1970)
    • «Автостопом по Галактике» — Дуглас Адамс (1979 — 1992)
    • «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — Филип Дик (1968)
    • «Стальной алхимик» — Хирому Аракава (2001 — 2010)
    • «Бинти» — Ннеди Окорафор (2015 — 2018)
    • «Машина времени» — Герберт Уэллс (1895)
    • «Акира» — Кацухиро Отомо (1982 — 1990)
    • «Призрак в доспехах» — Масамунэ Сиро (1989 — 1997)
    • Dark Matter: A Century of Speculative Fiction from the African Diaspora — сборник под редакцией Шири Рене Томаса (2000)
    • «Расколотая земля» — Н.К. Джемисин (2015-2017)
    • «Железная вдова» — Сиран Джей Чжао (2021)

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства 6
    0
    827
    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства

    В память о Вольфганге Петерсене вспомним его самый красивый фильм.

    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    80646
    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста

    Наши 90-е — это их 80-е

    Видео: Говарда Лавкрафт — отец ужасов
    0
    72730
    Видео: Говард Лавкрафт — отец ужасов

    Новый ролик от Hobby World.

    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина 4
    0
    50529
    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина

    Что скрывается под крышкой со зловещим драконом и почему эта игра вызвала столько споров, но притом разлетается по всему миру, как горячие пирожки?

    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»
    0
    185731
    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»

    Получасовая адаптация эпизода «24 часа».

    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»
    0
    97079
    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»

    Удастся ли вернуть магию в Вестерос?

    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir
    0
    195609
    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir

    Будет много геймплея!

    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек
    0
    141116
    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек

    Ностальгическая хроноопера о мечтах, которые мы потеряли.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить