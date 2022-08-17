Крупный независимый американский литературный портал Book Riot опубликовал любопытную подборку 20 лучших научно-фантастических романов. Это не топ, а личный субъективный список без номеров, в котором составитель опирался на такие критерии: это книги, которые по-прежнему остаются высокооценёнными, они внесли вклад в жанр и даже культуру, а также могли раздвинуть границы жанра, зайдя, например, на территорию хоррора. При этом в список вошла и манга.

Автор при этом сознаётся, что его взгляд может быть недостаточным. «Я наверняка пропущу книгу, которая по вашему мнению должна быть в списке».