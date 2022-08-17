Крупный независимый американский литературный портал Book Riot опубликовал любопытную подборку 20 лучших научно-фантастических романов. Это не топ, а личный субъективный список без номеров, в котором составитель опирался на такие критерии: это книги, которые по-прежнему остаются высокооценёнными, они внесли вклад в жанр и даже культуру, а также могли раздвинуть границы жанра, зайдя, например, на территорию хоррора. При этом в список вошла и манга.
Автор при этом сознаётся, что его взгляд может быть недостаточным. «Я наверняка пропущу книгу, которая по вашему мнению должна быть в списке».
- «Левая рука Тьмы» — Урсула Ле Гуин (1969)
- «Нейромант» — Уильям Гибсон (1984)
- «Излом времени» — Мадлен Л’Энгль (1962)
- «Солярис» — Станислав Лем (1961)
- «Франкенштейн, или современный Прометей» — Мэри Шелли (1818)
- Parable of Sower — Октавия Батлер (1993)
- «Гиперион» — Дэн Симмонс (1989)
- «Задача трёх тел» — Лю Цысинь (2006)
- «Марсианин» — Энди Вейер (2011)
- «Мир-Кольцо» — Ларри Нивен (1970)
- «Автостопом по Галактике» — Дуглас Адамс (1979 — 1992)
- «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — Филип Дик (1968)
- «Стальной алхимик» — Хирому Аракава (2001 — 2010)
- «Бинти» — Ннеди Окорафор (2015 — 2018)
- «Машина времени» — Герберт Уэллс (1895)
- «Акира» — Кацухиро Отомо (1982 — 1990)
- «Призрак в доспехах» — Масамунэ Сиро (1989 — 1997)
- Dark Matter: A Century of Speculative Fiction from the African Diaspora — сборник под редакцией Шири Рене Томаса (2000)
- «Расколотая земля» — Н.К. Джемисин (2015-2017)
- «Железная вдова» — Сиран Джей Чжао (2021)
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