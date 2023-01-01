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    Новости

    Amazon экранизирует фэнтезийный цикл «Из крови и пепла»

    10 марта 2023
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    10.03.2023
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    Amazon продолжает расширять портфель фэнтезийных проектов. Вслед за сериалами по «Властелину колец» и «Колесу Времени» компания экранизирует уже современный фэнтезийный цикл Дженнифер Арментроут «Из крови и пепла».

    Шоураннером проекта назначена Энн Кофель («Пацаны», «Тайны Смолвиля», «Звёздный путь: Дискавери»).

    Действие книг разворачивается вокруг молодой девушки Поппи, которой ещё до рождения было суждено стать величественной Девой, чтобы исполнить особую миссию. Теперь она неприкасаема, на неё нельзя смотреть, с ней нельзя говорить, её удел — одиночество. Девушка тренируется защищать королевство от зла, но втайне мечтает о свободе от тяжкого предназначения.

    На английском цикл стартовал в 2020-м, первые три книги были изданы на русском. Серия пока что не закончена.

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