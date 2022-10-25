Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того?

14 октября подошёл к концу первый сезон телесериала «Властелин колец: Кольца власти». «Мир фантастики» подводит итоги сезона и делится впечатлениями от просмотра.
Жанр: высокое фэнтези
Первоисточник: приложения к «Властелину колец»
Шоураннеры: Джон Д. Пейн и Патрик Маккей
В ролях: Морвет Кларк, Маркелла Кавена, Чарли Викерз, Роберт Арамайо
Премьерный показ: сентябрь 2022-го — октябрь 2022-го, Amazon Prime
Продолжительность: 8 серий по 70 минут
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Первый сезон «Колец власти» ещё до премьеры вызвал бурю обсуждений. Amazon купила права на экранизацию Толкина за бешеную сумму в 250 миллионов долларов и вложила ещё полмиллиарда в создание инфраструктуры для съёмок и производство первого сезона, превратив «Кольца власти» в самый дорогой сериал в истории телевидения.
Заведовали процессом два малоизвестных шоураннера — в портфолио Джона Д. Пейна и Патрика Маккея, несмотря на 20-летний опыт совместной работы, нет ни одного завершённого проекта с их именами в титрах, хотя один из их сценариев в 2017 году попал в Чёрный список лучших неснятых сценариев Голливуда. Однако на сериал по «Властелину колец» не было отбоя от кандидатов, и Пейн с Маккеем оказались победителями в условиях жесточайшей конкуренции. Раз уж один из самых богатых людей на Земле доверился их видению, наверняка же оно заслуживало внимания?
Компактная Вторая эпоха
Действие «Колец власти» разворачивается во времена Второй эпохи. Это было крайне богатое на события время: возвысилось и пало островное государство Нуменор, эльфы выковали кольца власти, а гномы разбудили в глубоких шахтах последнего балрога и потеряли Морию. Уцелевшие нуменорцы высадились в Средиземье и основали два новых государства Гондор и Андор. А обосновавшийся в Мордоре новый тёмный повелитель Саурон выковал единое кольцо власти и едва не поработил весь материк, но потерпел поражение в войне последнего союза людей и эльфов…
Вторая эпоха длилась несколько тысяч лет, но ради удобства изложения шоураннеры сериала упаковали все важные события эры в маленький, но крайне насыщенный промежуток времени. А поскольку права у Amazon были лишь на «Хоббита» и «Властелина колец», в которых события Второй эпохи упоминаются лишь в общих словах, Пейн с Маккеем объединили ключевые события оригинальным сюжетом и ввели в повествование нескольких новых героев.
Шоураннеры с самого начала говорили, что хотят рассказать всю историю «Колец власти» за пять сезонов. Первому отведена роль экспозиции, задача которой — познакомить зрителей с миром и персонажами. И, пожалуй, это главный недостаток сериала. За первые восемь эпизодов не происходит почти ничего, кроме знакомства с миром и персонажами, действие по большей части топчется на одном месте и начинает развиваться только в последних эпизодах, да и там сценаристы уже закладывают основу для будущих сезонов.
В «Кольцах власти» пять сюжетных линий, большая часть которых пересекаются друг с другом в тот или иной момент повествования. По большей части камера следит за приключениями эльфийки Галадриэль, которая за восемь эпизодов успевает добраться до самых северных пределов Средиземья, едва не уплыть в Валинор, навестить Нуменор и наследить в Южных королевствах. Вторыми по уровню внимания оказываются сюжетные линии Нуменора и Южных земель, а вот линиям гномов и предков хоббитов, мохноногов, уделено меньше всего времени.
Хотя в основе сюжета «Колец власти» лежит оригинальный сюжет, шоураннеры сериала обещали, что не будут противоречить первоисточнику, и все ключевые события возьмут непосредственно из работ Толкина. Судя по первому сезону, Пейн и Маккей намереваются сдержать обещание, однако такие канонические события, как создание эльфийских колец власти и пробуждение последнего балрога, оказались лишь фоном, на котором разыгрываются приключения героев.
Бесконечные страдания бессмертной эльфийки
Лицом сериала получилась эльфийская воительница Галадриэль в исполнении валлийской актрисы Морвет Кларк. Героиня становится двигателем повествования, который в какой-то момент сводит воедино эльфийскую, нуменорскую и южную ветки сюжета.
Арке Галадриэль не хватает цельности. В начале сезона эльфийка одержимо носится по всему Средиземью в поисках Саурона, но после попадания в Нуменор смещает фокус на подвернувшегося под руку Халбранда. Её новый спутник хочет залечь на дно, остаться на острове и заняться какой-то тихой и мирной деятельностью, но Галадриэль с завидным упорством тянет Халбранда обратно на материк, где он должен выполнить своё предназначение.
К тому же с учётом откровений из последней серии Галадриэль выглядит полной дурой. Из других персонажей наиболее яркими выдались гномы, в частности принц Дурин и его жена Диса. Их с Элрондом совместные сцены — самые тёплые, живые и эмоциональные во всём сериале. Правда, сценаристы только проговаривают, что Элронд и Дурин близки, словно братья, никак не объясняя, как и при каких обстоятельствах познакомились и сошлись две столь разные личности. Ещё одна отрада для глаз — мохноног Нори Брендифут и её племя. В первом эпизоде сцены с мохноногами очень ярко контрастируют с линией Галадриэль. Пока эльфийка бегает по всему Средиземью, мохноноги тихо и мирно мигрируют по диким местам, а главным приключением для них оказывается вылазка на соседнюю ферму. В характере Нори жажда приключений перемешивается с заботой о собственном племени. Нравственные ориентиры девушки настроены очень чётко, и когда с неба падает загадочный, страдающий амнезией незнакомец, Нори сначала всеми силами стремится помочь ему, а затем возвращает ему уверенность в своих силах. Весь сезон создатели интриговали зрителей личностями двух новых персонажей — свалившегося с неба Незнакомца и Халбранда, якобы наследника южных королей, оказавшегося на одном плоту с Галадриэль. Фанаты весь сезон строили предположения, и когда в финале сценаристы раскрыли карты, победили самые очевидные версии. Но самыми интересными и неоднозначными оказываются отрицательные персонажи. Падший эльф Адар весь сезон вызывал симпатию искренней заботой об орках, а кроме того, раз за разом показывал себя умнее, сильнее и хитрее противостоящих ему эльфов и людей. Чего стоит только его план с прорывом дамбы и затоплением Ородруина или же обманный манёвр в финале шестой серии, благодаря которому трактирщик Болдрик смог привести план в исполнение. «Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории телевидения, и это наглядно отражается в картинке. Авторам действительно удалось перенести Средиземье на экраны — каждый кадр выглядит ярко, сочно, насыщенно и реалистично, а уж пейзажи Казад-Дума и Нуменора и вовсе захватывают дух. Правда, в связи с этим закрадываются мысли, как будет дальше. Первый сезон, как и трилогию Питера Джексона, снимали в Новой Зеландии, а вот во втором сезоне производство переедет в Великобританию. Не скажется ли это на качестве визуала? При всём великолепии картинки «Кольцам власти» не хватает размаху. Южные королевства, за обладание которыми ведётся борьба весь сезон, ограничиваются парой разорённых деревень и одной сторожевой башней. В Нуменоре почти все сцены разворачиваются на рынке или в гавани. В Казад-Думе герои редко выходят за пределы покоев Дурина, да и в Линдоне красота эльфийских лесов видна лишь на панорамных кадрах. Ещё один недостаток сезона — экшен. Из-за того, что первый сезон — это сплошная экспозиция, весь экшен оказался сконцентрирован в шестом эпизоде, наиболее богатом на события: здесь есть и битвы, и погони, и эпическое извержение Роковой горы. Но и тут схватка нуменорских всадников с орками выглядит вторично по сравнению со сценами из «Двух башен» Джексона. Однако в каждой сцене бросается в глаза, с какой любовью и вниманием к мельчайшим деталям создан сериал. Пейн и Маккей — большие фанаты Толкина, которые свободно цитируют не только его книги, но и избранные места из его переписки. Поэтому к адаптации Средиземья они подошли бережно: представители каждой расы говорят с одним акцентом, песни мохноногов словно сошли со страниц «Хоббита» или «Властелина колец», а символы на свитке с пиктограммами взяты из трудов британского археолога М. С. Беркитта, работами которого вдохновлялся сам Профессор. «Кольца власти» — дорогой и очень красивый сериал, к его визуальному облику нет никаких претензий. Создатели с любовью и вниманием к деталям воссоздают на экране Средиземье. Вот только первый сезон — затянутая восьмичасовая экспозиция, которой отчаянно не хватает экшена, а герои меркнут на фоне более умных, хитрых и изворотливых злодеев.
Визуальная конфетка и недостаток экшена
Из других персонажей наиболее яркими выдались гномы, в частности принц Дурин и его жена Диса. Их с Элрондом совместные сцены — самые тёплые, живые и эмоциональные во всём сериале. Правда, сценаристы только проговаривают, что Элронд и Дурин близки, словно братья, никак не объясняя, как и при каких обстоятельствах познакомились и сошлись две столь разные личности.
Ещё одна отрада для глаз — мохноног Нори Брендифут и её племя. В первом эпизоде сцены с мохноногами очень ярко контрастируют с линией Галадриэль. Пока эльфийка бегает по всему Средиземью, мохноноги тихо и мирно мигрируют по диким местам, а главным приключением для них оказывается вылазка на соседнюю ферму.
В характере Нори жажда приключений перемешивается с заботой о собственном племени. Нравственные ориентиры девушки настроены очень чётко, и когда с неба падает загадочный, страдающий амнезией незнакомец, Нори сначала всеми силами стремится помочь ему, а затем возвращает ему уверенность в своих силах.
Весь сезон создатели интриговали зрителей личностями двух новых персонажей — свалившегося с неба Незнакомца и Халбранда, якобы наследника южных королей, оказавшегося на одном плоту с Галадриэль. Фанаты весь сезон строили предположения, и когда в финале сценаристы раскрыли карты, победили самые очевидные версии.
Но самыми интересными и неоднозначными оказываются отрицательные персонажи. Падший эльф Адар весь сезон вызывал симпатию искренней заботой об орках, а кроме того, раз за разом показывал себя умнее, сильнее и хитрее противостоящих ему эльфов и людей. Чего стоит только его план с прорывом дамбы и затоплением Ородруина или же обманный манёвр в финале шестой серии, благодаря которому трактирщик Болдрик смог привести план в исполнение.
«Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории телевидения, и это наглядно отражается в картинке. Авторам действительно удалось перенести Средиземье на экраны — каждый кадр выглядит ярко, сочно, насыщенно и реалистично, а уж пейзажи Казад-Дума и Нуменора и вовсе захватывают дух. Правда, в связи с этим закрадываются мысли, как будет дальше. Первый сезон, как и трилогию Питера Джексона, снимали в Новой Зеландии, а вот во втором сезоне производство переедет в Великобританию. Не скажется ли это на качестве визуала?
При всём великолепии картинки «Кольцам власти» не хватает размаху. Южные королевства, за обладание которыми ведётся борьба весь сезон, ограничиваются парой разорённых деревень и одной сторожевой башней. В Нуменоре почти все сцены разворачиваются на рынке или в гавани. В Казад-Думе герои редко выходят за пределы покоев Дурина, да и в Линдоне красота эльфийских лесов видна лишь на панорамных кадрах.
Ещё один недостаток сезона — экшен. Из-за того, что первый сезон — это сплошная экспозиция, весь экшен оказался сконцентрирован в шестом эпизоде, наиболее богатом на события: здесь есть и битвы, и погони, и эпическое извержение Роковой горы. Но и тут схватка нуменорских всадников с орками выглядит вторично по сравнению со сценами из «Двух башен» Джексона.
Однако в каждой сцене бросается в глаза, с какой любовью и вниманием к мельчайшим деталям создан сериал. Пейн и Маккей — большие фанаты Толкина, которые свободно цитируют не только его книги, но и избранные места из его переписки. Поэтому к адаптации Средиземья они подошли бережно: представители каждой расы говорят с одним акцентом, песни мохноногов словно сошли со страниц «Хоббита» или «Властелина колец», а символы на свитке с пиктограммами взяты из трудов британского археолога М. С. Беркитта, работами которого вдохновлялся сам Профессор.
«Кольца власти» — дорогой и очень красивый сериал, к его визуальному облику нет никаких претензий. Создатели с любовью и вниманием к деталям воссоздают на экране Средиземье. Вот только первый сезон — затянутая восьмичасовая экспозиция, которой отчаянно не хватает экшена, а герои меркнут на фоне более умных, хитрых и изворотливых злодеев.
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