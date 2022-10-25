Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того?

14 октября подошёл к концу первый сезон телесериала «Властелин колец: Кольца власти». «Мир фантастики» подводит итоги сезона и делится впечатлениями от просмотра.

Жанр: высокое фэнтези

Первоисточник: приложения к «Властелину колец»

Шоураннеры: Джон Д. Пейн и Патрик Маккей

В ролях: Морвет Кларк, Маркелла Кавена, Чарли Викерз, Роберт Арамайо

Премьерный показ: сентябрь 2022-го — октябрь 2022-го, Amazon Prime

Продолжительность: 8 серий по 70 минут

Похоже на: кинотрилогия «Властелин колец»

Первый сезон «Колец власти» ещё до премьеры вызвал бурю обсуждений. Amazon купила права на экранизацию Толкина за бешеную сумму в 250 миллионов долларов и вложила ещё полмиллиарда в создание инфраструктуры для съёмок и производство первого сезона, превратив «Кольца власти» в самый дорогой сериал в истории телевидения.

Заведовали процессом два малоизвестных шоураннера — в портфолио Джона Д. Пейна и Патрика Маккея, несмотря на 20-летний опыт совместной работы, нет ни одного завершённого проекта с их именами в титрах, хотя один из их сценариев в 2017 году попал в Чёрный список лучших неснятых сценариев Голливуда. Однако на сериал по «Властелину колец» не было отбоя от кандидатов, и Пейн с Маккеем оказались победителями в условиях жесточайшей конкуренции. Раз уж один из самых богатых людей на Земле доверился их видению, наверняка же оно заслуживало внимания?

Компактная Вторая эпоха

Действие «Колец власти» разворачивается во времена Второй эпохи. Это было крайне богатое на события время: возвысилось и пало островное государство Нуменор, эльфы выковали кольца власти, а гномы разбудили в глубоких шахтах последнего балрога и потеряли Морию. Уцелевшие нуменорцы высадились в Средиземье и основали два новых государства Гондор и Андор. А обосновавшийся в Мордоре новый тёмный повелитель Саурон выковал единое кольцо власти и едва не поработил весь материк, но потерпел поражение в войне последнего союза людей и эльфов…

Вторая эпоха длилась несколько тысяч лет, но ради удобства изложения шоураннеры сериала упаковали все важные события эры в маленький, но крайне насыщенный промежуток времени. А поскольку права у Amazon были лишь на «Хоббита» и «Властелина колец», в которых события Второй эпохи упоминаются лишь в общих словах, Пейн с Маккеем объединили ключевые события оригинальным сюжетом и ввели в повествование нескольких новых героев.

Шоураннеры с самого начала говорили, что хотят рассказать всю историю «Колец власти» за пять сезонов. Первому отведена роль экспозиции, задача которой — познакомить зрителей с миром и персонажами. И, пожалуй, это главный недостаток сериала. За первые восемь эпизодов не происходит почти ничего, кроме знакомства с миром и персонажами, действие по большей части топчется на одном месте и начинает развиваться только в последних эпизодах, да и там сценаристы уже закладывают основу для будущих сезонов.

В «Кольцах власти» пять сюжетных линий, большая часть которых пересекаются друг с другом в тот или иной момент повествования. По большей части камера следит за приключениями эльфийки Галадриэль, которая за восемь эпизодов успевает добраться до самых северных пределов Средиземья, едва не уплыть в Валинор, навестить Нуменор и наследить в Южных королевствах. Вторыми по уровню внимания оказываются сюжетные линии Нуменора и Южных земель, а вот линиям гномов и предков хоббитов, мохноногов, уделено меньше всего времени.

Хотя в основе сюжета «Колец власти» лежит оригинальный сюжет, шоураннеры сериала обещали, что не будут противоречить первоисточнику, и все ключевые события возьмут непосредственно из работ Толкина. Судя по первому сезону, Пейн и Маккей намереваются сдержать обещание, однако такие канонические события, как создание эльфийских колец власти и пробуждение последнего балрога, оказались лишь фоном, на котором разыгрываются приключения героев.

Бесконечные страдания бессмертной эльфийки

Лицом сериала получилась эльфийская воительница Галадриэль в исполнении валлийской актрисы Морвет Кларк. Героиня становится двигателем повествования, который в какой-то момент сводит воедино эльфийскую, нуменорскую и южную ветки сюжета.

Арке Галадриэль не хватает цельности. В начале сезона эльфийка одержимо носится по всему Средиземью в поисках Саурона, но после попадания в Нуменор смещает фокус на подвернувшегося под руку Халбранда. Её новый спутник хочет залечь на дно, остаться на острове и заняться какой-то тихой и мирной деятельностью, но Галадриэль с завидным упорством тянет Халбранда обратно на материк, где он должен выполнить своё предназначение.