Авторы «Наруто» выпустили 10-минутное AMV в честь 20-летия аниме-сериала

Studio Pierrot в честь 20-летия «Наруто» выпустила 10-минутное музыкальное видео, в котором показала ключевые моменты из аниме-сериала под лучшие опенинги.
Специально для этого ролика студия перерисовала культовые сцены: битвы Наруто и Саскэ, Четвертую войну синоби и не только.
Режиссером выступил Ёсифуми Сасахара («Мемуары Ванитаса»). А раскадровкой занимался Горо Сесса, один из ключевых аниматоров «Наруто».
Также Pierrot опубликовала несколько свежих постеров сериала, условно разделяющих его на три глобальные сюжетные арки.
AMV
Постеры
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