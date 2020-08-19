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    Новости

    Авторы «Очень странных дел»: «Мы хотим, чтобы каждый сезон ощущался по-разному»

    19 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    19.08.2020
    3755
    1 минута на чтение
    Братья Дафферы: четвертый сезон «Очень странных дел» не будет последним

    Шоураннеры «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы в интервью The Hollywood Reporter еще раз подчеркнули, что четвертый сезон не станет для сериала от Netflix последним.

    Четвертый сезон — не конец. Мы знаем, каков будет финал. И знаем, когда он произойдет. Пандемия дала нам время понять, что будет лучше для сериала. Размышляя об этом, мы поняли, как долго нам нужно рассказывать эту историю.

    Судя по всему, работа над продолжением скоро возобновится. По словам братьев Дафферов, на первом месте стоит безопасность актеров и съемочной группы. В то же время у них готовы все сценарии.

    Также Росс немного поговорил о смене тональности сериала в третьем сезоне, который больше походил на летний блокбастер.

    Мы хотим, чтобы каждый сезон ощущался по-разному. Мы не хотим повторяться. Что касается третьего сезона, то мы рано поняли, что будем снимать его летом, и он выйдет летом. <…> Мы хотели, чтобы он получился насыщенным. Чтобы он походил на крупные летние голливудские блокбастеры, на которых мы выросли. В нем немного больше юмора, немного больше экшена. И в целом он вышел не таким мрачным, как предыдущие два сезона.

    К слову, злодейская арка Билли, которую мы увидели в третьем сезоне, изначально должна была развернуться во втором. Ее отложили из-за того, что авторам очень понравилась актерская игра Дэйкера Монтгомери, а потому они решили уделить персонажу больше внимания.

    Пока неизвестно, когда выйдет четвертый сезон «Очень странных дел».

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    Пока неизвестно, когда выйдет продолжение сериала.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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