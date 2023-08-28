    3
    Новости

    «Барби» вот-вот обгонит «Гарри Поттера» и станет самым кассовым фильмом Warner Bros.

    28 августа 2023
    Фото аватара
    28.08.2023
    679
    0 минут на чтение
    «Барби» вот-вот обгонит «Гарри Поттера» и станет самым кассовым фильмом Warner Bros.

    По данным Variety, сегодня — 28 августа — «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом станет самым кассовыми фильмом в истории Warner Bros.

    На данный момент фильм Греты Гервиг заработал в мировом прокате 1,340 миллиарда долларов.

    Для сравнения, сейчас лидирует «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», который собрал в 2011 году 1,341 миллиарда долларов.

    Так что картине про Барби осталось собрать всего миллион долларов, чтобы обогнать финал саги о Гарри Поттере.

    Кроме того, у «Барби» есть все шансы обойти мультфильм «Братья Супер Марио в кино», который принес Universal 1,359 миллиарда долларов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Видео: лучшие настольные игры для вечеринок
    0
    19444
    Видео: лучшие настольные игры для вечеринок

    Новый ролик от Hobby World.

    «Чандраян-3»: новый лунный успех Индии 5
    0
    20506
    «Чандраян-3»: новый лунный успех Индии

    История маленького аппарата, который смог.

    Какие новые сериалы смотреть в сентябре 2023? Кастлвания, Ходячие мертвецы и спин-офф Пацанов 11
    0
    25573
    Какие новые сериалы смотреть в сентябре 2023? Кастлвания, Ходячие мертвецы и спин-офф Пацанов

    А ещё — экологический триллер и мультсериал Дэна Хармона про мифическую Древнюю Грецию.

    Читаем книгу «Вавилон» Ребекки Куанг
    0
    110154
    Читаем книгу «Вавилон» Ребекки Куанг — о магии переводов

    Главный герой, потерявший семью, обретает неожиданного покровителя.

    Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    218564
    Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Зена, Легенда об Искателе, Мерлин и не только!

    «Что-то пошло не так»: главные космические неудачи XXI века 12
    0
    191096
    «Что-то пошло не так»: главные космические неудачи XXI века

    Вспомним про недавние космические аварии, которые произошли уже в XXI веке. В них тоже не было недостатка.

    «Синий Жук» DC — самый типичный супергеройский фильм. А это плохо? 2
    0
    213957
    «Синий Жук» DC — самый типичный супергеройский фильм. А это плохо?

    Как ни странно, неоригинальность идёт картине только на пользу.

    «Асока»: первые впечатления от сериала по «Звёздным войнам» 3
    0
    220245
    «Асока», эпизоды 1-2: первые впечатления от сериала по «Звёздным войнам»

    Каким получился «пятый сезон «Повстанцев»? 

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить