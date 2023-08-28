«Барби» вот-вот обгонит «Гарри Поттера» и станет самым кассовым фильмом Warner Bros.

По данным Variety, сегодня — 28 августа — «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом станет самым кассовыми фильмом в истории Warner Bros.
На данный момент фильм Греты Гервиг заработал в мировом прокате 1,340 миллиарда долларов.
Для сравнения, сейчас лидирует «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», который собрал в 2011 году 1,341 миллиарда долларов.
Так что картине про Барби осталось собрать всего миллион долларов, чтобы обогнать финал саги о Гарри Поттере.
Кроме того, у «Барби» есть все шансы обойти мультфильм «Братья Супер Марио в кино», который принес Universal 1,359 миллиарда долларов.
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Редактор
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Александр Ремизов
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