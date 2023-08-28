«Барби» вот-вот обгонит «Гарри Поттера» и станет самым кассовым фильмом Warner Bros.

По данным Variety, сегодня — 28 августа — «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом станет самым кассовыми фильмом в истории Warner Bros.

На данный момент фильм Греты Гервиг заработал в мировом прокате 1,340 миллиарда долларов.

Для сравнения, сейчас лидирует «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», который собрал в 2011 году 1,341 миллиарда долларов.

Так что картине про Барби осталось собрать всего миллион долларов, чтобы обогнать финал саги о Гарри Поттере.

Кроме того, у «Барби» есть все шансы обойти мультфильм «Братья Супер Марио в кино», который принес Universal 1,359 миллиарда долларов.