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    Новости

    CDPR выпустит еще одну игру по мотивам «Гвинта» в этом году

    31 января 2022
    31.01.2022
    433
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    Как сообщает IGN, CD Projekt RED до конца 2022 года выпустит спин-офф «Гвинта» под рабочим названием Project Golden Nekker.

    Проект описывается «захватывающая одиночная игра», которая будет отличаться от всех предыдущих версий «Гвинта».

    Разработчики подчеркнули, что это не еще одна часть The Witcher Tales вроде «Кровной вражды», вышедшей осенью 2018 года. Однако что конкретно из себя будет представлять Project Golden Nekker, пока непонятно.

    Исходя из дорожной карты «Гвинта», можно предположить, что игра выйдет в октябре этого года.

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