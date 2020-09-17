Что почитать: сай-фай «Аччелерандо» и хоррор «Космология монстров»

Продолжаем рубрику «Что почитать»: на этот раз у нас есть несколько анонсов от издательств «Аст» и Inspiria.

«Аччелерандо»

Чарльз Стросс

Издательство «АСТ» выпустит на русском «один из самых необычных и дерзких романов в истории научной фантастики XXI века» — «Аччелерандо» за авторством Чарльза Стросса. Переводом занимается Григорий Шокин.

Сингулярность. Эпоха постгуманизма. Искусственный интеллект превысил возможности человеческого разума. Люди фактически обрели бессмертие, но одновременно биотехнологический прогресс поставил их на грань вымирания. Наноботы копируют себя и развиваются по собственной воле, а контакт с внеземной жизнью неизбежен. Само понятие личности теперь получает совершенно новое значение. В таком мире пытаются выжить разные поколения одного семейного клана. Его основатель когда-то натолкнулся на странный сигнал из далекого космоса и тем самым перевернул всю историю Земли. Его потомки пытаются остановить уничтожение человеческой цивилизации. Ведь что-то разрушает планеты Солнечной системы. Сущность, которая находится за пределами нашего разума и не видит смысла в существовании биологической жизни, какую бы форму та ни приняла.

«Космология монстров»

Шон Хэмилл

Издательство Inspiria (одно из подразделений «Эксмо») представит в октябре хоррор Шона Хэмилла «Космология монстров».