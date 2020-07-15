Что почитать: третий том «Истории Средиземья», космоопера Пауэлла и детское фэнтези «Щепотка магии»

Ещё один выпуск «Что почитать» принёс нам славные анонсы: АСТ готовит третий том «Историй Средиземья», «Азбука» взялась за новую военную космооперу, а «Альпина» внезапно пробует издавать фэнтези.

Мишель Харрисон

«Щепотка магии»

«Щепотка магии» — первый том одноимённой трилогии. Книга вошла шорт-лист Британской национальной книжной премии 2020 года.

13-летняя Бетти с сестрами заперты на тоскливом острове из-за страшного семейного проклятия. В их руки попадают магические предметы, которые должны помочь разрушить его. Но все оказывается не так просто. Только находчивость, упорство и доверие друг к другу помогут трем сестрам побороть проклятие и обрести свободу, несмотря ни на что.

Книга вышла весной.

Джон Р. Р. Толкин

«Песни Белерианда»

АСТ продолжает выпускать монументальную «Историю Средиземья», и это только третий том. Поэмы сопровождаются комментариями об эволюции истории Древних Дней. Кроме того, в книгу вошёл критический разбор «Лэ о Лейтиан» К. С. Льюиса, который прочел поэму в 1929 году.

Встарь, до того, как род людской

Явился в мир, — лесной страной

Могучий правил властелин

Средь чащ, прогалин и долин.

Щиты его — что лунный лик,

Мерцал в знаменах звездный блик;

Слепил глаза клинков металл,

Серебряный венец блистал,

И серебром в тиши ночной

Песнь труб звенела под луной.

Тот край был чарами объят;

Могуч, и славен, и богат,

Король на троне восседал

Среди многоколонных зал… Так начинается поэтический пересказ повести о Берене и Лутиэн, истории любви смертного воина и эльфийской девы, — повести о беззаветном героизме и самопожертвовании, о верности клятве и о рождающейся из мрака надежде. В чеканных строках словно оживают видения сокрытых эльфийских королевств — волшебного лесного Дориата и каменного Нарготронда. Третий том «Истории Средиземья» дает нам уникальную возможность взглянуть на созидание мифологии Средиземья через призму стихотворных переложений двух наиболее значимых сюжетов толкиновского мира: легенд о Турине и о Лутиэн. Первая из поэм, грандиозная неопубликованная «Песнь о детях Хурина», посвящена трагедии Турина Турамбара. Вторая, проникновенное «Лэ о Лейтиан», главный источник предания о Берене и Лутиэн в «Сильмариллионе», повествует о Походе за Сильмарилями и о столкновении с Морготом в его подземной крепости.

Выход запланирован на сентябрь.

Гарет Л. Пауэлл

«Угли войны»

«Азбука» готовит роман в жанре военной космооперы в серии «Звёзды новой фантастики» — от не издававшегося в ней автора. Финалист премий «Локус» и Британской ассоциации научной фантастики. Перевод с английского Галины Соловьевой. Оформление обложки и иллюстрация на обложке Сергея Шикина.

Я не машина; я существо, в котором смешались человек и животное… Я в родстве с птерозаврами, с древними волками и ястребами». Так думает о себе «Злая Собака» — межгалактический тяжёлый крейсер класса «хищник», первоначально созданный для разрушения и убийства, но, в отличие от своих диких предков, «отрастивший» себе совесть. После недавнего окончания кровопролитной войны, уничтожившей Пелапатарн — планету с уникальной биосферой и мыслящими джунглями, — команда «Злой Собаки» во главе с капитаном Салли Констанц выполняет гуманитарную миссию. Получив задание оказать помощь лайнеру, разбившемуся при странном стечении обстоятельств, капитан вынужденно берёт на борт двух агентов, некогда принадлежащих к враждующим группировкам. Их очень интересует один из пассажиров потерпевшего крушение лайнера… Вскоре обычная спасательная операция превращается в опасный рейд. Угли войны ещё тлеют, и чтобы раздуть её снова, достаточно единственного неверного шага. Удастся ли «Злой Собаке» погасить конфликт, который может охватить всю галактику?

Объём — 384 страницы. Выходит в июле-августе — книга отправлена в типографию.