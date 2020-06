Утечка: в мае 2021-го выйдет новая книга Толкина

Портал The One Ring с ссылкой на уже удалённый пост на сайте издателя Houghton Mifflin сообщает, что в следующем году на английском выйдет новая книга Толкина по Средиземью — и да, опять основанная на старых неопубликованных черновиках.

Подробности успели засветиться в презентации Frankfurt Book Fair (доступна на момент публикации записи). Книга называется The Nature of Middle-Earth, и она рассказывает физической и метафизической природе мира Толкина. Она составлена из текстов Толкина редактором Карлом Хостеттером — ему передал материалы незадолго до смерти Кристофер Толкин, сын писателя.

Согласно аннотации, в The Nature of Middle-Earth вошли последние сочинения Толкина (написанные с 1959 по 1973 гг.), которые включают широкий ряд тем, и по замыслу книга продолжает серию «Истории Средиземья». Если «Неоконченные сказания» неофициально считаются тринадцатым томом, то The Nature of Middle-Earth можно назвать четырнадцатым. Кроме того, в книгу войдут подробности о землях, флоры и фауны Нуменора — и в аннотации этот факт отдельно подчёркивается на фоне грядущего сериала по «Властелину колец».

Выход книги намечен на 27 мая 2021 года.

Кристофер Толкин жизнь положил, собирая черновики отца по Средиземью. Последняя книга, выпущенная под его редакцией — «Падение Гондолина». После этого он ушёл из Tolkien Estate, а Amazon приобрёл права на адаптацию Второй Эпохи.

Сейчас съёмочная команда приостановила работу над сериалом из-за коронавируса. Ранее шоу планировали выпустить в 2021 году.