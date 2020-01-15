Теперь официально. Компания опубликовала пресс-релиз, в котором объявила актёрский состав сериала по «Властелину колец». Вот основной список:

  • Роберт Арамайо (сыграл молодого Неда Старка в «Игре престолов», его персонажа в шоу зовут Белдор);
  • Овайн Артур («Смерть в раю»);
  • Назанин Бониади («Родина»);
  • Том Бадж («Кэнди»);
  • Морфидд Кларк («Тёмные начала», по данным СМИ играет молодую Галадриель);
  • Исмаэль Круз («Хорошая жена»);
  • Эма Хорват;
  • Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», по данным СМИ играет героиню по имени Тира);
  • Джозеф Моул (Бенджен Старк в «Игре престолов», по данным СМИ играет злодея по имени Орен);
  • Тироу Мухафидин;
  • София Номвете;
  • Меган Ричардс («Жажда странствий»);
  • Дилан Смит («Имя мне Ночь»);
  • Чарли Викерс («Медичи»);
  • Дэниел Вэйман («Джентльмен Джек»).

Приведённые имена могут не соответствовать реальным именам персонажей — так создатели скрывают истинное положение дел.

Кроме того, Amazon уточнил, что съёмки сериала стартуют уже в феврале этого года, а ориентировочная дата выхода — 2021-й. В первом сезоне будет не 20 эпизодов, как сообщалось ранее, а восемь.

По плану, создатели собираются сперва отснять первые два эпизода, а потом взять небольшой перерыв, чтобы проработать сюжетные линии сразу двух сезонов.

Эти первые два эпизода поставит Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»). Над сценарием работают четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Шоу курируют Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, а также продюсер и сценарист «Игры престолов« Брайан Когман. Кроме того, Amazon пригласил филолога и литературоведа Томаса Алана Шиппи (занимается исследованием творчества Толкина), а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу.

Какой-то даты выхода у сериала пока нет. Его действие развернётся во Вторую эпоху Средиземья (и авторам запрещено использовать истории других эпох). В этот период были выкованы Кольца Всевластия. Съёмки пройдут в Новой Зеландии.

Приблизительная стоимость сериала с учётом гонароров актёрам, съёмок, маркетинга и спецэффектов оценивается в миллиард долларов. Права Amazon приобрёл ещё за 250 миллионов.

Читайте также

«Властелин колец»: что из приложений Толкина может попасть в сериал

«Властелин колец»: что из приложений Толкина может попасть в сериал?

 11.04.2018

Наш читатель порассуждал, какие события сценаристы могут показать в шоу. Между событиями «Хоббита» и «Властелина колец» происходило много интересного: от скитаний Арагорна и падения Сарумана.

«Ведьмак», «Властелин колец» и другие: фэнтези-сериалы будущего, которые заменят «Игру престолов» 5

«Ведьмак», «Властелин колец» и другие: фэнтези-сериалы будущего, которые заменят «Игру престолов»

 19.04.2018

Всё, что известно о новых фэнтези-проектах на телевидении, которые выйдут в ближайшие годы.

Исследователь Толкина рассказал об ограничениях Tolkien Estate на сериал по «Властелину Колец»

Исследователь Толкина рассказал об ограничениях Tolkien Estate на сериал по «Властелину Колец»

 12.08.2019

Наследникам Профессора важно, чтобы основной сюжет Второй Эпохи оставался без изменений. А прав на Первую и Третью Эпохи у Amazon нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.