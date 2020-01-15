Теперь официально. Компания опубликовала пресс-релиз, в котором объявила актёрский состав сериала по «Властелину колец». Вот основной список:

Роберт Арамайо (сыграл молодого Неда Старка в «Игре престолов», его персонажа в шоу зовут Белдор);

Овайн Артур («Смерть в раю»);

Назанин Бониади («Родина»);

Том Бадж («Кэнди»);

Морфидд Кларк («Тёмные начала», по данным СМИ играет молодую Галадриель);

Исмаэль Круз («Хорошая жена»);

Эма Хорват;

Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», по данным СМИ играет героиню по имени Тира);

Джозеф Моул (Бенджен Старк в «Игре престолов», по данным СМИ играет злодея по имени Орен);

Тироу Мухафидин;

София Номвете;

Меган Ричардс («Жажда странствий»);

Дилан Смит («Имя мне Ночь»);

Чарли Викерс («Медичи»);

Дэниел Вэйман («Джентльмен Джек»).

Приведённые имена могут не соответствовать реальным именам персонажей — так создатели скрывают истинное положение дел.

Кроме того, Amazon уточнил, что съёмки сериала стартуют уже в феврале этого года, а ориентировочная дата выхода — 2021-й. В первом сезоне будет не 20 эпизодов, как сообщалось ранее, а восемь.

По плану, создатели собираются сперва отснять первые два эпизода, а потом взять небольшой перерыв, чтобы проработать сюжетные линии сразу двух сезонов.

Эти первые два эпизода поставит Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»). Над сценарием работают четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Шоу курируют Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, а также продюсер и сценарист «Игры престолов« Брайан Когман. Кроме того, Amazon пригласил филолога и литературоведа Томаса Алана Шиппи (занимается исследованием творчества Толкина), а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу.

Какой-то даты выхода у сериала пока нет. Его действие развернётся во Вторую эпоху Средиземья (и авторам запрещено использовать истории других эпох). В этот период были выкованы Кольца Всевластия. Съёмки пройдут в Новой Зеландии.

Приблизительная стоимость сериала с учётом гонароров актёрам, съёмок, маркетинга и спецэффектов оценивается в миллиард долларов. Права Amazon приобрёл ещё за 250 миллионов.