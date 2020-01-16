16 января скончался Кристофер Толкин — сын Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает издание Var-Matin.

Кристофер был лингвистом, профессором Оксфордского университета, но в первую очередь получил известность как человек, чьими усилиями свет увидели многочисленные книги о Средиземье. Обработав отцовские черновики, Кристофер издал «Сильмариллион», двенадцать томов «Истории Средиземья», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», «Детей Хурина» и другие произведения, рассказывающие о вселенной Дж. Р. Р. Т. Последний из таких текстов — «Падение Гондолина», вышедшее в 2018 году. Большая часть этих книг была издана и на русском языке.

Кристофер Толкин долгие годы возглавлял организацию Tolkien Estate («Наследие Толкина»), которая владела правами на все произведения Профессора (за исключением прав на адаптацию «Хоббита» и «Властелина колец»), и весьма скептически относился к идее экранизаций. Однако в 2017 году он покинул пост — что, вероятно, сделало возможным грядущий сериал по «Властелину Колец» от Amazon.

Кристофер умер в возрасте 95 лет во французской коммуне Драгиньян.