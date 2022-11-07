Дафни Кин и Керри-Энн Мосс сыграют в «Звездных войнах: Аколит»

Lucasfilm объявила актерский состав грядущего сериала «Звездные войны: Аколит», вместе с тем подтвердив некоторые слухи о касте.
- Амандла Стенберг («Голодные игры»);
- Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»);
- Мэнни Хасинто («Хорошее место»);
- Дафни Кин («Логан»);
- Джоди Тёрнер-Смит («Настоящая кровь»);
- Ребекка Хендерсон («Они остаются»);
- Чарли Барнетт («Жизни матрешки»);
- Дин-Чарльз Чапман («1917»);
- Керри-Энн Мосс («Матрица»).
Сериал расскажет о последних днях эпохи Расцвета Республики. Проект описывается как экшен-триллер с элементами боевых искусств.
Официальный синопсис гласит:
Бывшая падаванка объединяется с учителем, чтобы расследовать серию преступлений. Но силы, которым они противостоят, оказываются куда более зловещими, чем они ожидали.
Премьера состоится в 2023 году.
Актерский состав
Кадр со съемок
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