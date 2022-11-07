Дафни Кин и Керри-Энн Мосс сыграют в «Звездных войнах: Аколит»

Lucasfilm объявила актерский состав грядущего сериала «Звездные войны: Аколит», вместе с тем подтвердив некоторые слухи о касте.

Амандла Стенберг («Голодные игры»);

Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»);

Мэнни Хасинто («Хорошее место»);

Дафни Кин («Логан»);

Джоди Тёрнер-Смит («Настоящая кровь»);

Ребекка Хендерсон («Они остаются»);

Чарли Барнетт («Жизни матрешки»);

Дин-Чарльз Чапман («1917»);

Керри-Энн Мосс («Матрица»).

Сериал расскажет о последних днях эпохи Расцвета Республики. Проект описывается как экшен-триллер с элементами боевых искусств.

Официальный синопсис гласит:

Бывшая падаванка объединяется с учителем, чтобы расследовать серию преступлений. Но силы, которым они противостоят, оказываются куда более зловещими, чем они ожидали.

Премьера состоится в 2023 году.

Актерский состав

Кадр со съемок