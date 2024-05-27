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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 20 — 26 мая

    27 мая 2024
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    27.05.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Студия Pixar сократит 15 процентов персонала и сфокусируется на производстве полнометражных мультфильмов.

    ✨ Новый DOOM будет больше похож на Heretic, и это прекрасно!

    ✨ Новый роман Джо Аберкромби поступит в продажу в мае 2025 года. Пока только за рубежом.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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