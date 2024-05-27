Дайджест новостей за неделю 20 — 26 мая

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В этом выпуске:
✨ Студия Pixar сократит 15 процентов персонала и сфокусируется на производстве полнометражных мультфильмов.
✨ Новый DOOM будет больше похож на Heretic, и это прекрасно!
✨ Новый роман Джо Аберкромби поступит в продажу в мае 2025 года. Пока только за рубежом.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.