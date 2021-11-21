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    Новости

    Делрой Линдо из «Пятеро одной крови» сыграет в новом «Блэйде»

    21 ноября 2021
    21.11.2021
    501
    0 минут на чтение
    Делрой Линдо из «Пятеро одной крови» сыграет в новом «Блэйде»

    Издание The Hollywood Reporter сообщает, что Делрой Линдо («Пятеро одной крови») присоединился к актёрскому составу нового «Блэйда» от Marvel Studios. Детали его роли пока не оглашаются.

    Самого Блэйда исполнит оскароносный актёр Махершала Али. Режиссёром выступит Бассам Тарик, автор драмы «Откуда ты родом?».

    Дата выхода пока не раскрывается, но не стоит ждать фильм раньше 2023 года, поскольку съёмочный процесс планируют начать летом следующего года.

    Студия сфокусирована на качестве сценария, поэтому работа над фильмом идёт медленно: Али объявили как нового исполнителя роли Блэйда ещё год назад.

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     Дмитрий Кинский |  06.09.2021

    По его словам, у этого персонажа нет четкого канона.

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