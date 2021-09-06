Теперь официально: Бассам Тарик снимет нового «Блэйда»

Режиссер Бассам Тарик, снявший музыкальную драму «Откуда ты родом?», подтвердил, что выступит постановщиком нового «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли.

Честно говоря, я не думал, что когда-нибудь будет ремейк «Блэйда». Для меня большая честь работать с потрясающей сценаристкой Стэйси Осей-Куффур и Махершалой Али.

Тарик пока не может раскрывать детали сюжета, но некоторыми подробностями фильма он все-таки поделился. По его словам, он ставит персонажей на первом место.

Персонаж для меня очень многое значит. Я не думаю о жанре, я думаю о персонажах. И это довольно интересно. Мне кажется, у «Блэйда» нет канона, понимаете? Если вы читали комиксы, то знаете, что там все всегда меняется. И, к сожалению, серия комиксов про Блэйда долго не прожила.

Скорее всего, новый «Блэйд» выйдет не раньше 2023 года.