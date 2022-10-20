«Душу не излечишь, не наказав тело» — трейлер мистического триллера «Пансион» от «Иви»

«Иви» опубликовал трейлер мистического триллера «Пансион», в котором прозвучал кавер на песню «Я сошла с ума» группы «Тату».

Сюжет разворачивается в 1905 году в женском исправительном интернате, куда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения. Туда под видом новой воспитательницы переезжает Полина, чтобы найти свою сестру, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах. В то же время одну ученицу за другой сводит с ума необъяснимая одержимость.

Главные роли исполняют Стася Милославская, Елизавета Шакира, Дмитрий Чеботарёв и Виктория Толстоганова .

Премьера состоится 1 ноября — все серии выйдут сразу.