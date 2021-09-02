Джордж Миллер объяснил, почему взял Аню Тейлор-Джой на роль молодой Фуриосы

Джордж Миллер в разговоре с Эдгаром Райтом для журнала Empire рассказал, почему выбрал Аню Тейлор-Джой на роль молодой Фуриосы в приквеле «Безумного Макса».

Как оказалось, он решил взять актрису после того, как увидел ее в «Прошлой ночью в Сохо».

Я знал об Ане, но никогда не видел ее в кино. До тех пор, пока не увидел «Сохо». Помню, как тогда подумал: «Господи, а она интересная». Я начал говорить тебе: «Я ищу кого-нибудь на роль Фуриосы». Я даже не успел закончить, как ты сказал: «Бери ее, она великолепна и перспективна. И с ней здорово работать». Ты был очень категоричен.

На пробах режиссер попросил Тейлор-Джой прочитать речь «I’m mad as hell» из фильма «Телесеть» 1976 года, и был в восторге от таланта актрисы — ему даже не пришлось что-то пояснять студии.