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    Новости

    Джордж Миллер объяснил, почему взял Аню Тейлор-Джой на роль молодой Фуриосы

    2 сентября 2021
    02.09.2021
    1330
    0 минут на чтение
    Джордж Миллер объяснил, почему взял Аню Тейлор-Джой на роль молодой Фуриосы

    Джордж Миллер в разговоре с Эдгаром Райтом для журнала Empire рассказал, почему выбрал Аню Тейлор-Джой на роль молодой Фуриосы в приквеле «Безумного Макса».

    Как оказалось, он решил взять актрису после того, как увидел ее в «Прошлой ночью в Сохо».

    Я знал об Ане, но никогда не видел ее в кино. До тех пор, пока не увидел «Сохо». Помню, как тогда подумал: «Господи, а она интересная». Я начал говорить тебе: «Я ищу кого-нибудь на роль Фуриосы». Я даже не успел закончить, как ты сказал: «Бери ее, она великолепна и перспективна. И с ней здорово работать». Ты был очень категоричен.

    На пробах режиссер попросил Тейлор-Джой прочитать речь «I’m mad as hell» из фильма «Телесеть» 1976 года, и был в восторге от таланта актрисы — ему даже не пришлось что-то пояснять студии.

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     Кот-император |  19.04.2021

    Первоначально Джордж Миллер хотел лишь рассказать небольшую историю.

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