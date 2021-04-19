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    Новости

    События приквела «Безумного Макса» про Фуриосу охватят несколько лет

    19 апреля 2021
    Кот-император
    19.04.2021
    1463
    0 минут на чтение
    События приквела «Безумного Макса» про Фуриосу охватят несколько лет

    В Австралии прошла небольшая пресс-конференция по новой части «Безумного Макса», на которой выступили режиссёр Джордж Миллер и актёр Крис Хемсворт.

    Постановщик раскрыл пару деталей о грядущем фильме. Во-первых, первоначально он хотел рассказать конкретную небольшую историю, а не снять эпический фильм. Но в итоге, в ходе подготовки, получилось так, что в картине будет большое разнообразие сцен — против «Дороги ярости», которая охватывала всего три дня. Во-вторых, действие приквела охватит несколько лет.

    Напомним, действие новой части развернётся за несколько лет до событий «Дороги ярости», в фильме нам покажут молодость Фуриосы. Пока что фильм так и называется — «Фуриоса». Главную роль исполнит Аня Тейлор-Джой. В картине также снимутся Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»). Продюсером выступит Даг Митчелл, работавший над прошлыми частями.

    Прокат запланирован на 23 июня 2023 года.

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    Кот-император
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