События приквела «Безумного Макса» про Фуриосу охватят несколько лет

В Австралии прошла небольшая пресс-конференция по новой части «Безумного Макса», на которой выступили режиссёр Джордж Миллер и актёр Крис Хемсворт.

Постановщик раскрыл пару деталей о грядущем фильме. Во-первых, первоначально он хотел рассказать конкретную небольшую историю, а не снять эпический фильм. Но в итоге, в ходе подготовки, получилось так, что в картине будет большое разнообразие сцен — против «Дороги ярости», которая охватывала всего три дня. Во-вторых, действие приквела охватит несколько лет.

Director George Miller spills some tea on his new movie 'Furiosa' which starts filming in NSW in June. #MadMax #GeorgeMiller #Furiosa @10NewsFirst @Studio10au pic.twitter.com/YsOgj9BdYC

