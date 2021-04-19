События приквела «Безумного Макса» про Фуриосу охватят несколько лет

В Австралии прошла небольшая пресс-конференция по новой части «Безумного Макса», на которой выступили режиссёр Джордж Миллер и актёр Крис Хемсворт.

Постановщик раскрыл пару деталей о грядущем фильме. Во-первых, первоначально он хотел рассказать конкретную небольшую историю, а не снять эпический фильм. Но в итоге, в ходе подготовки, получилось так, что в картине будет большое разнообразие сцен — против «Дороги ярости», которая охватывала всего три дня. Во-вторых, действие приквела охватит несколько лет.

Напомним, действие новой части развернётся за несколько лет до событий «Дороги ярости», в фильме нам покажут молодость Фуриосы. Пока что фильм так и называется — «Фуриоса». Главную роль исполнит Аня Тейлор-Джой. В картине также снимутся Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»). Продюсером выступит Даг Митчелл, работавший над прошлыми частями.

Прокат запланирован на 23 июня 2023 года.