Эмма Стоун опровергла слухи о возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3»

Эмма Стоун в одном из интервью рассказала, что слухи о возвращении к роли Гвен Стейси в триквеле «Человека-паука» с подзаголовком «Нет пути домой» не правдивы.

Напомним, её героиня погибла во второй части по вине Зелёного гоблина.

Я знаю про эти спекуляции. Не уверена, нужно ли мне об этом говорить, но я не участвую в проекте. Это не так. Не знаю, на какой ответ вы рассчитывали.

Также актриса рассказала, что изначально согласилась сыграть в «Новом Человеке-пауке» из-за Эндрю Гарфилда, которого она считает талантливым актёром.

В России премьера фильма состоится 17 декабря.