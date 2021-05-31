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    Новости

    Эмма Стоун опровергла слухи о возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3»

    31 мая 2021
    31.05.2021
    875
    0 минут на чтение
    Эмма Стоун опровергла слухи о возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3»

    Эмма Стоун в одном из интервью рассказала, что слухи о возвращении к роли Гвен Стейси в триквеле «Человека-паука» с подзаголовком «Нет пути домой» не правдивы.

    Напомним, её героиня погибла во второй части по вине Зелёного гоблина.

    Я знаю про эти спекуляции. Не уверена, нужно ли мне об этом говорить, но я не участвую в проекте. Это не так. Не знаю, на какой ответ вы рассчитывали.

    Также актриса рассказала, что изначально согласилась сыграть в «Новом Человеке-пауке» из-за Эндрю Гарфилда, которого она считает талантливым актёром.

    В России премьера фильма состоится 17 декабря.

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