Эмма Стоун опровергла слухи о возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3»

Эмма Стоун в одном из интервью рассказала, что слухи о возвращении к роли Гвен Стейси в триквеле «Человека-паука» с подзаголовком «Нет пути домой» не правдивы.
Напомним, её героиня погибла во второй части по вине Зелёного гоблина.
Я знаю про эти спекуляции. Не уверена, нужно ли мне об этом говорить, но я не участвую в проекте. Это не так. Не знаю, на какой ответ вы рассчитывали.
Также актриса рассказала, что изначально согласилась сыграть в «Новом Человеке-пауке» из-за Эндрю Гарфилда, которого она считает талантливым актёром.
В России премьера фильма состоится 17 декабря.
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