Альфред Молина вернётся к роли Октавиуса в новом «Человеке-пауке»

В недавнем интервью Variety Альфред Молина подтвердил, что вернётся к роли Октавиуса в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». В фильме 2004 года «Человек-паук 2» британский актёр уже играл роль главного антагониста Октавиуса. Ранее ходили слухи, что актёр снова сыграет гениального злодея, но официального подтверждения не было.

Когда мы снимались, нам всем запретили говорить об этом, ведь это должен был быть большой секрет. Но, знаете ли, это уже по всему нтернету. Про себя я описал его как худший секрет в Голливуде!

После подтверждения в интервью своего участия в фильме «Нет дороги домой», он с радостью рассказал о своем опыте создания фильма «Человек-паук 2» в 2004 году.

Это было чудесно. Очень интересно — вернуться через 17 лет к той же самой роли. Особенно учитывая, что за прошедшие годы я обзавёлся вторым подбородком, морщинами и болями в спине.

Актер спросил режиссёра фильма «Человек Паук: Дорога домой» Джона Уоттса, как он собирается вернуть в фильм Дока Ока, ведь он умер. По сюжету «Человека-паука 2» гениальный доктор Октавиус утонул в реке, потопив реактор, с помощью которого хотел провести опасные эксперименты. Молина вспомнил, что режиссер сказал ему:

В этой вселенной на самом деле никто умирает.

При это для возвращения героя планируют использовать цифровые технологии, что омолодить его. Молина не переживает о том, что может повториться история из «Ирландца» Скорсезе, в котором Роберт Де Ниро выглядел молодым, но двигался и дрался как старик:

Я вспомнил, что всю работу делают щупальца!

Вот такой сюрприз!

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» запланирована на декабрь 2021 года.

Главную роль Питера Паркера исполнил актёр Том Холланд.

Официально эта информация ещё не подтверждена, однако есть сведения, что к роли Электро должен вернуться Джейми Фокс, а Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр тоже могут появиться в кинокомиксе.