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    #нейросеть

    Фан: как бы выглядела «Бесконечная история», если бы её снял Питер Джексон?

    13 декабря 2022
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    13.12.2022
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    0 минут на чтение
    #нейросеть

    Пользователь As Directed By продолжает при помощи нейросети Midjourney воссоздавать известные фильмы в таком стиле и ключе, как если бы их снял другой режиссёр. На этот раз получились кадры из «Бесконечной истории», которую мог бы снять Питер Джексон.

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