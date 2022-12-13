Фан: как бы выглядела «Бесконечная история», если бы её снял Питер Джексон?

Пользователь As Directed By продолжает при помощи нейросети Midjourney воссоздавать известные фильмы в таком стиле и ключе, как если бы их снял другой режиссёр. На этот раз получились кадры из «Бесконечной истории», которую мог бы снять Питер Джексон.