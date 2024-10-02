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DC возродило подразделение Vertigo
Андрей Квасков
21 октября 13:10
199
1 минута на чтение
Компания DC объявила о возвращении импринта Vertigo на New York Comic Con 2024, который был закрыт в 2019 году.

Новый Vertigo вновь сосредоточится на комиксах для взрослой аудитории. В отличие от DC Black Label, которая остается домом для мрачных историй о существующих персонажах DC, под брендом Vertigo будут выходить оригинальные истории.

Первым проектом издательства станет хоррор-комикс The Nice House By The Sea, продолжение The Nice House on the Lake.

Vertigo основали в 1993 году и за это время импринт прославился комиксами по Fables, The Sandman, Y: The Last Man, Preacher и ряду других франшиз.

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Андрей Квасков
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