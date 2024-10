DC возродило подразделение Vertigo

Новый Vertigo вновь сосредоточится на комиксах для взрослой аудитории. В отличие от DC Black Label, которая остается домом для мрачных историй о существующих персонажах DC, под брендом Vertigo будут выходить оригинальные истории.







Первым проектом издательства станет хоррор-комикс The Nice House By The Sea, продолжение The Nice House on the Lake.





Vertigo основали в 1993 году и за это время импринт прославился комиксами по Fables, The Sandman, Y: The Last Man, Preacher и ряду других франшиз.

Компания DC объявила о возвращении импринта Vertigo на New York Comic Con 2024, который был закрыт в 2019 году.