«Арко»: трейлер фантастического французского мультфильма

Скучали по фантастической анимации из Евроопы в духе «Марс Экспресса»? Грядёт ещё один фрранцузский мультфильм в похожей стилистике — «Арко». По сюжету, мальчик Арко из 2932 года при помощи радужного костюма случайно отправляется в прошлое — в 2075 год, и знакомится с девушкой Айрис. Режиссёр Уго Бенвеню вам вряд ли известен — это его полнометражный дебют (правда, уже номинированный на премию за лучший дебют в Каннах), зато среди продюсеров — Натали Портман, а одну из ролей озвучила Альма Ходоровски, внучка великого и ужасного Алехандро Ходоровски.