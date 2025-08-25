КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Арко»: трейлер фантастического французского мультфильма

Кот-император
25 августа 17:26
13
1 минута на чтение
Скучали по фантастической анимации из Евроопы в духе «Марс Экспресса»? Грядёт ещё один фрранцузский мультфильм в похожей стилистике — «Арко». По сюжету, мальчик Арко из 2932 года при помощи радужного костюма случайно отправляется в прошлое — в 2075 год, и знакомится с девушкой Айрис. Режиссёр Уго Бенвеню вам вряд ли известен — это его полнометражный дебют (правда, уже номинированный на премию за лучший дебют в Каннах), зато среди продюсеров — Натали Портман, а одну из ролей озвучила Альма Ходоровски, внучка великого и ужасного Алехандро Ходоровски.
Во Франции «Арко» выйдет 22 октября, а в международный прокат — 14 ноября. Российская премьера пока не объявлена, но весьма вероятна.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

