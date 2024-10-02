Том Холланд может сыграть в следующем фильме Кристофера Нолана

The Hollywood Reporter заявило, что Том Холланд сыграет в следующем фильме Кристофера Нолана.

По данным СМИ, в 2025 году

актера также ждут съемки в

четвертом «Человеке-пауке» и следующих «Мстителях».





Подробностей о новой картине Нолана пока нет, но источники Gizmodo отметили, что события могут развернуться вокруг вампиров в 1920-х.



