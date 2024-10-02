В Ирландии нашли утерянный рассказ автора «Дракулы» Брэма Стокера





Произведение под названием Gibbet Hill первоначально было опубликовано в дублинской газете в 1890 году, когда Стокер только начал работу над «Дракулой». Однако с тех пор официально не было найдено ни одной копии новеллы.







В Gibbet Hill рассказывается история моряка, убитого тремя преступниками, чьи тела были повешены на виселице в качестве предупреждения проезжающим путешественникам.







По словам биографа Стокера Пола Мюррея, находка стала важным событием, которая проливает свет на его становление как писателя.







Клири случайно обнаружил утерянный рассказ в Национальной библиотеке Ирландии.