Chery презентовала летающую машину — она может взлетать вертикально





Пока что это прототип, который прошел успешные испытания, пролетев дистанцию около 80 км. Транспорт представляет собой трехкорпусный автомобиль с гибридным крылом — без рулевого колеса и педали газа.





Land and Air Vehicle состоит из самолетного модуля, кабины пилота и шасси. Его владельцы смогут переключаться между режимами автономного полета и автономного наземного вождения, предназначенными для поездок на короткие расстояния в городской застройке. В режиме полета транспорт может взлетать и приземляться вертикально.







Когда Land and Air Vehicle поступит в массовую продажу, пока неизвестно.