Chery презентовала летающую машину — она может взлетать вертикально

Китайская компания Chery представила
прототип летающего автомобиля под названием Land and Air Vehicle.
Пока что это прототип, который прошел успешные испытания, пролетев дистанцию около 80 км. Транспорт представляет собой трехкорпусный автомобиль с гибридным крылом — без рулевого колеса и педали газа.
Land and Air Vehicle состоит из самолетного модуля, кабины пилота и шасси. Его владельцы смогут переключаться между режимами автономного полета и автономного наземного вождения, предназначенными для поездок на короткие расстояния в городской застройке. В режиме полета транспорт может взлетать и приземляться вертикально.
Когда Land and Air Vehicle поступит в массовую продажу, пока неизвестно.