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Вышел трейлер ролевого экшена Atomfall о британской зоне отчуждения
Андрей Квасков
21 октября 17:19
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1 минута на чтение
Студия Rebellion Developments (Sniper Elite) поделилась новым трейлером Atomfall. Это ролевой экшен, события которого разворачиваются в постапокалиптической Британии.

Сюжет будет вращаться вокруг реальной катастрофы, которая произошла в 1957 году на атомной электростанции в Уиндскейле в Англии. Подобно взрыву на ЧАЭС, вокруг эпицентра образовалась зона отчуждения, ставшая магнитом для чудаковатых личностей, культов, мистики и правительственных агентов.

Главному герою предстоит выяснить истинные причины катастрофы, из-за которой населения окрестностей уже пятый год отрезаны от внешнего мира.

Atomfall выйдет в марте 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
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Андрей Квасков
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