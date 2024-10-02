Вышел трейлер ролевого экшена Atomfall о британской зоне отчуждения





Сюжет будет вращаться вокруг реальной катастрофы, которая произошла в 1957 году на атомной электростанции в Уиндскейле в Англии. Подобно взрыву на ЧАЭС, вокруг эпицентра образовалась зона отчуждения, ставшая магнитом для чудаковатых личностей, культов, мистики и правительственных агентов.





Главному герою предстоит выяснить истинные причины катастрофы, из-за которой населения окрестностей уже пятый год отрезаны от внешнего мира.





Atomfall выйдет в марте 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Студия Rebellion Developments (Sniper Elite) поделилась новым трейлером Atomfall. Это ролевой экшен, события которого разворачиваются в постапокалиптической Британии.