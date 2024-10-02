Новый роман о «Ведьмаке» выйдет в Польше 1 декабря

Анджей Сапковский сообщил дату выхода нового романа о ведьмаке Геральте. Книга, над которой писатель работал в течение последних двух лет, выйдет в Польше 1 декабря. В настоящий момент неизвестно даже название романа — издатель решил придержать его по маркетинговым причинам — но ранее Сапковский сообщал, что это будет одиночная история о Геральте по образу «Сезона гроз».
Первая глава романа будет эксклюзивно опубликована 22 ноября на страницах нового выпуска Nowa Fantastyka — того самого журнала, где почти сорок лет назад появились первые рассказы о Геральте.
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