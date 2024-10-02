Netflix закрыл свою студию Team Blue — она делала AAA-игру

Команда работала над новой IP, которая так и не увидела свет.





В штат студии входило несколько ветеранов игровой индустрии: арт-директор God of War (2018) Раф Грассетти, бывший творческий руководитель серии Halo Джозеф Стейтен и бывший исполнительный продюсер Overwatch Чакко Сонни.

Конкретные причины закрытия Team Blue в Netflix не назвали, но СМИ отметили, что это часть реструктуризации бизнес-модели компании.

Издание Game File заявило, что Netflix закрыла свою ААА-студию Team Blue спустя два года после ее открытия.