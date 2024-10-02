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Netflix закрыл свою студию Team Blue — она делала AAA-игру
Андрей Квасков
22 октября 13:40
108
1 минута на чтение
Издание Game File заявило, что Netflix закрыла свою ААА-студию Team Blue спустя два года после ее открытия. Команда работала над новой IP, которая так и не увидела свет.

В штат студии входило несколько ветеранов игровой индустрии: арт-директор God of War (2018) Раф Грассетти, бывший творческий руководитель серии Halo Джозеф Стейтен и бывший исполнительный продюсер Overwatch Чакко Сонни.

Конкретные причины закрытия Team Blue в Netflix не назвали, но СМИ отметили, что это часть реструктуризации бизнес-модели компании.

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Андрей Квасков
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