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Эпизод по Warhammer 40,000 будет продолжением Space Marine 2
Дмитрий Кинский
22 октября 12:28
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В рамках New York Comic Con стало известно, что эпизод по Warhammer 40,000 из анимационный антологии «Секретный уровень» будет продолжением недавно вышедшей игры Space Marine 2.
В центре сюжета вновь будет Деметрий Тит, которого озвучит тот же актер — Клайв Стэнден.
За постановку эпизода отвечает Дэйв Уилсон, который работал над кинематографическим интро в стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War.
Премьера «Секретного уровня» состоится 10 декабря.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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