Фанат сделал из «Братства Кольца» трехчасовую метал-балладу

Блогер Брэдли Холл с детства мечтал о том, что кто-нибудь сделает метал-обработку его любимого «Властелина Колец», но этого так и не произошло, и гитарист взялся за дело сам. Недавно он опубликовал на своём YouTube-канале трёхчасовую метал-версию музыки из «Братства Кольца».
В результате на протяжении нескольких месяцев в период карантина Холл работал над великолепным эпическим трибьютом восхитительной работе Джона Р. Р. Толкина, Говарда Шора и Питера Джексона: гитарист убрал все диалоги и выбрал из фильма нужный звук, который доработал до трёхчасовой металлической аранжировки.
Это очень масштабный проект, работа над которым очень кропотлива. В описании видео Холл подробно рассказал о процессе работы:
Я импортировал мою версию Blu-ray с объёмным звуком 5.1 в программу Reaper, чтобы разделить звуковые дорожки на отдельные каналы. Большая часть диалогов были в одном канале, так что я смог отключить его и остаться с практически инструментальной версией фильма. Затем мне пришлось кропотливо сопоставить темп всего звука фильма с сеткой, чтобы я мог запрограммировать ударные поверх него. После сопоставления темпа оставалось «всего лишь» наложить все барабаны и гитары. К счастью, у меня была оркестровая партитура в качестве справочного руководства, и это значительно ускорило процесс!
Итого на работу ушло: два месяца на наложение темпа в фильме и программирование ударных, ещё месяц на запись всех гитарных партий, после чего 10 дней было потрачено на сведение, съёмку и монтаж видео. Сам съёмочный процесс занял 4 дня: Холл поделился, что всё это время носил одну и ту же футболку с эмблемой World of Warcraft Horde — она стала своего рода мотиватором:
Я поклялся не стирать её, пока не закончу, чтобы подбодрить себя.
Если у вас появились вопросы, ждать ли нам метал-версии «Двух башен» и «Возвращения короля», то у блогера ответ однозначный — больше настолько длинными фильмами он заниматься не будет. Хотя чем-то менее масштабным Холл вполне может и порадовать, как он сам заявил.
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