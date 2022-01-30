Фанат сделал из «Братства Кольца» трехчасовую метал-балладу

Это очень масштабный проект, работа над которым очень кропотлива. В описании видео Холл подробно рассказал о процессе работы:

Я импортировал мою версию Blu-ray с объёмным звуком 5.1 в программу Reaper, чтобы разделить звуковые дорожки на отдельные каналы. Большая часть диалогов были в одном канале, так что я смог отключить его и остаться с практически инструментальной версией фильма. Затем мне пришлось кропотливо сопоставить темп всего звука фильма с сеткой, чтобы я мог запрограммировать ударные поверх него. После сопоставления темпа оставалось «всего лишь» наложить все барабаны и гитары. К счастью, у меня была оркестровая партитура в качестве справочного руководства, и это значительно ускорило процесс!