    3
    Новости

    Фанат сделал из «Братства Кольца» трехчасовую метал-балладу

    30 января 2022
    30.01.2022
    954
    1 минута на чтение
    1
    Трилогия «Властелин Колец» Питера Джексона, как многим известно, имеет восхитительный саундтрек. Его автор Говард Шор получил за свою работу три «Оскара», четыре премии «Грэмми» и два «Золотых глобуса».

    Блогер Брэдли Холл с детства мечтал о том, что кто-нибудь сделает метал-обработку его любимого «Властелина Колец», но этого так и не произошло, и гитарист взялся за дело сам. Недавно он опубликовал на своём YouTube-канале трёхчасовую метал-версию музыки из «Братства Кольца».

    В результате на протяжении нескольких месяцев в период карантина Холл работал над великолепным эпическим трибьютом восхитительной работе Джона Р. Р. Толкина, Говарда Шора и Питера Джексона: гитарист убрал все диалоги и выбрал из фильма нужный звук, который доработал до трёхчасовой металлической аранжировки.

    Это очень масштабный проект, работа над которым очень кропотлива. В описании видео Холл подробно рассказал о процессе работы:

    Я импортировал мою версию Blu-ray с объёмным звуком 5.1 в программу Reaper, чтобы разделить звуковые дорожки на отдельные каналы. Большая часть диалогов были в одном канале, так что я смог отключить его и остаться с практически инструментальной версией фильма. Затем мне пришлось кропотливо сопоставить темп всего звука фильма с сеткой, чтобы я мог запрограммировать ударные поверх него. После сопоставления темпа оставалось «всего лишь» наложить все барабаны и гитары. К счастью, у меня была оркестровая партитура в качестве справочного руководства, и это значительно ускорило процесс!

    Итого на работу ушло: два месяца на наложение темпа в фильме и программирование ударных, ещё месяц на запись всех гитарных партий, после чего 10 дней было потрачено на сведение, съёмку и монтаж видео. Сам съёмочный процесс занял 4 дня: Холл поделился, что всё это время носил одну и ту же футболку с эмблемой World of Warcraft Horde — она стала своего рода мотиватором:

    Я поклялся не стирать её, пока не закончу, чтобы подбодрить себя.

    Если у вас появились вопросы, ждать ли нам метал-версии «Двух башен» и «Возвращения короля», то у блогера ответ однозначный — больше настолько длинными фильмами он заниматься не будет. Хотя чем-то менее масштабным Холл вполне может и порадовать, как он сам заявил.

    Читайте также

    Фанат «Властелина конец» создал клавиатуру с эльфийской и гномьей раскладкой

    Дизайнер создал клавиатуру на эльфийском и гномьем языках из «Властелина колец»

     Кот-император |  13.11.2021

    Дизайнер Matt3o разработал сменные кейкапы для механических клавиатур на эльфийском и гномьих языках. Ранее он создавал клавиши на эльфийском как фанат, но новые кейкапы лицензированы компанией Middle-earth Enterprises и будут доступны для продажи в следующем году.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Аллея кошмаров 2
    0
    4234
    «Аллея кошмаров»: бульварный нуар от сказочника дель Торо

    Дель Торо впервые отказывается от мистики и фантастики и ударяется в мрачную психологическую драму.

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!
    0
    11972
    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!

    Только теперь его зовут Филеас, и он герой Жюля Верна.

    Море Спокойствия 3
    0
    66047
    Сериал «Море Спокойствия»: на Луну за водой

    Космическая фантастика с претензией на научность, которую портят логические ляпы.

    «Отблески Этерны»: начались съёмки первого сезона 4
    0
    243710
    Обсуждаем «Этерну» в 44-м выпуске Фантастического подкаста

    Удалось ли перенести масштабный цикл на экран?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 4
    0
    124544
    Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго». Самое интересное ещё впереди?

    История Избранного в антураже постапокалипсиса.

    Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 2: японские 3
    0
    165019
    Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 2: японские

    Четыре из пяти — эксклюзивы Switch! Йо-хо-хо! И Scarlet Nexus!

    Видео: 2
    0
    397913
    Видео: последний настольный дайджест конца 2021 года

    Новый ролик от HW.

    Мультфильм «Этот дом»: кукольная инструкция по уничтожению частной собственности 4
    0
    176520
    Мультфильм «Этот дом»: кукольная инструкция по уничтожению частной собственности

    Дети, жуки и фурри уничтожают дома и проповедуют отказ от потребительства.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить