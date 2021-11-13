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    Новости

    Дизайнер создал клавиатуру на эльфийском и гномьем языках из «Властелина колец»

    13 ноября 2021
    13.11.2021
    321
    0 минут на чтение
    Фанат «Властелина конец» создал клавиатуру с эльфийской и гномьей раскладкой

    Дизайнер Matt3o разработал сменные кейкапы для механических клавиатур на эльфийском и гномьем языках, созданных Дж. Р. Р. Толкином.

    Толкин был одним из самых известных и плодовитых конлангеров, т.е. создателей искуственных языков. Он сконструировал более двадцати языков, большинство из которых обогатили вселенную «Властелина колец».

    Теперь у фанатов есть возможность активно пользоваться языками Средиземья в онлайн-коммуникации. Дизайнер Matt3o создал специальные кейкапы для механических клавиатур, лицензированные компанией Middle-earth Enterprises, которая владеет всеми правами на фильмы. Клавиатуру можно оснастить клавишами на эльфийском и гномьем языках. Также другие кнопки можно украсить различными символами Средиземья, в том числе клавишами на Чёрном наречии, логотипами кольца и так далее.

    Фанат «Властелина конец» создал клавиатуру с эльфийской и гномьей раскладкой 1 Фанат «Властелина конец» создал клавиатуру с эльфийской и гномьей раскладкой 2 Фанат «Властелина конец» создал клавиатуру с эльфийской и гномьей раскладкой 3

    Matt3o работал над официальным дизайном, вдохновленным Властелином колец, более года, но ранее уже на протяжении нескольких лет создавал эльфийские кейкапы, но теперь его работы стали нечто большим, чем фанатское творчество.

    Релиз намечен уже на январь следующего года.

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