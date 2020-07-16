Финн Вулфард и Аня Чалотра сыграют в новом фантастическом мультсериале

Братья Финн Вулфард («Очень странные дела») и Ник Вулфард («Посредник») озвучат главных героев в научно-фантастическом мультсериале «Новое поколение» (New-Gen в оригинале). В его основу ляжет одноименная серия комиксов Marvel.

Также в актерском составе числится Аня Чалотра, наиболее известная по роли Йеннифэр в «Ведьмаке» от Netflix.

События шоу развернутся в футуристической утопии, которой находится на пороге войны с нанотехнологиями. А в центре внимания — близнецы-супергерои.

Отмечается, что зрители получат специальное приложение, в котором они смогут сражаться с различными существами из сериала.

Целевая аудитория — дети семи лет. По словам авторов, это захватывающее фантастическое приключение, где подростки становятся супергероями.

Шоураннером выступит Брент Фридман, который работал над «Звездным путем: Энтерпрайз». А сценарием занимается Юджин Сон, приложивший руку к «Мстителям, общий сбор!».