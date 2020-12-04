Флоренс Пью, Тони Далтон и другие присоединились к касту «Соколиного глаза»

По данным Variety, к актерскому составу грядущего сериала «Соколиный глаз» для Disney+ присоединились шесть звезд.

Вера Фармига («Заклятие») сыграет мать Кейт Бишоп;

Флоренс Пью («Маленькие женщины») повторит роль Елены Беловой;

Фра Фи («Животные») сыграет наемного злодея по кличке Клоун;

Тони Далтон («Лучше звоните Солу») предстанет в образе наставника Соколиного глаза;

Дебютантка Алакуа Кокс исполнит роль глухой супергероини Эхо;

Занн Маккларнон («Доктор Сон») сыграет отца Эхо.

Напомним, главные роли достались Джереми Реннеру и Хейли Стейнфилд («Бамблби»). А шоураннером и сценаристом стал Джонатан Игла («Соболезную вашей утрате»).

Съемки «Соколиного глаза» уже начались. Дата выхода пока не называется, однако можно предположить, что шоу покажут до конца 2021 года.